Iniziativa del Club per l’Unesco Foligno e Valle del Clitunno

Foligno, 21 maggio 2026 – E’ in programma oggi, giovedì 21 maggio, a partire dalle 9 a Palazzo Trinci, sala Faloci Pulignani, il convegno “ La Via Flaminia antica nei secoli” promosso dal Club per l’Unesco Foligno e Valle del Clitunno. Si svolgerà nell’arco di un’intera giornata per scoprire questa strada, che non è solo fatta di pietre e archeologia, ma è un vero “filo rosso” che unisce tradizioni, paesaggio e comunità.

La mattina è dedicata alle scuole del territorio (dalla primaria alle secondarie) che presenteranno i loro project work: un modo creativo per studiare il passato e proiettarsi nel futuro. Insieme a loro, i rappresentanti delle Istituzioni per un dialogo generazionale. Nel pomeriggio intervengono esperti e i Club UNESCO di diverse regioni, con un focus speciale sulle Marche, per conoscere tesori, monumenti e ricchezze che la Via Flaminia offre, anche fuori dall’Umbria. Il convegno è un’occasione di cultura e scoperta per riscoprire le bellezze del territorio, custodire la memoria e farne tesoro per rendere una strada antica un motore di crescita sociale ed economica.

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