Innovazione, Imprese e Giovani al centro dell’incontro di sabato 6 giugno, alle ore 10.00, presso la sala Capitini in Municipio. In programma la premiazione dei migliori progetti d’impresa sviluppati dagli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta

Marsciano, 4 giugno 2026 – Si terrà sabato 6 giugno, alle ore 10.00, presso la sala Aldo Capitini del Municipio a Marsciano, l’evento conclusivo di Marsciano Produce 2026, un appuntamento aperto alla cittadinanza e dedicato ai temi chiave dell’innovazione, dello sviluppo economico e dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul mondo del lavoro e sulle imprese. L’iniziativa è promossa dal Comune di Marsciano con il patrocinio di Gepafin e in collaborazione con Generazione T.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Michele Moretti, dell’assessore allo Sviluppo Economico Sergio Berti, della responsabile dell’Area Sviluppo Economico Elena Marcucci e del direttore generale di Gepafin Marco Tili, che presenterà anche il nuovo sportello per il supporto alle imprese locali attivato presso il Comune di Marsciano.

A seguire, un momento di approfondimento dal titolo “Innovazione e Intelligenza Artificiale: opportunità di sviluppo e criticità operative”, con l’intervento di Carlo Battistelli, responsabile del settore Pubblica Amministrazione locale, Educazione e Trasporti di Amazon Web Services (AWS), che offrirà una panoramica sulle trasformazioni in atto e sulle prospettive future per territori e imprese.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata alle esperienze di innovazione delle realtà locali, con contributi di:

Fabio Zoppetti e Claudio Presutti di FBM – Fornaci Briziarelli Marsciano, che presenteranno il nuovo Blocco Riempito Eco Full Block;

Marco Rigucci, referente Regione Umbria per l’Ente Nazionale Microcredito, con il progetto Autoimpiego Centro Nord;

Francesco Cecchini e Leonardo Giglioni di Miloh Lab, che porteranno una testimonianza sul ruolo dei giovani nei processi di innovazione territoriale.

La mattinata si concluderà con la presentazione dei progetti d’impresa realizzati dagli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta nell’ambito del contest “Marsciano Crea – Sviluppo Oggi, Futuro Domani”. Un momento di grande valore formativo e civile, che mostra come l’innovazione tecnologica possa dialogare con l’energia, la creatività e la visione delle nuove generazioni. Al termine delle presentazioni si terrà la premiazione delle idee più meritevoli.

“Marsciano Produce – commentano il sindaco Michele Moretti e l’assessore Sergio Berti – si conferma un laboratorio di idee e un ponte tra scuola, imprese e istituzioni. In questa edizione abbiamo voluto mettere al centro l’innovazione e l’Intelligenza Artificiale, temi che stanno trasformando profondamente il nostro modo di vivere e lavorare. Ma soprattutto abbiamo voluto dare spazio ai nostri ragazzi, che con entusiasmo e competenza hanno sviluppato progetti di grande qualità. Investire sulle loro capacità significa investire sul domani di tutta la comunità”.

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