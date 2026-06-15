La rassegna cinematografica, curata dall’Associazione IL PETTIROSSO, proseguirà fino al 3 luglio. La seconda settimana di proiezioni vede tre appuntamenti: il 17 giugno presso Bloom Spazio Condiviso con il film in lingua originale “Il cliente” del maestro iraniano Asghar Farhadi.

Terni, 15 giugno 2026 – Con la consueta formula itinerante che caratterizza da anni la manifestazione, “Il mondo in un cortile” continua a portare il grande cinema tra la gente e la gente al cinema a partire dalle famiglie, sempre all’insegna dell’uso creativo degli spazi urbani e della condivisione. Siamo alla sedicesima edizione della rassegna.

Anche quest’anno a farci incontrare sotto il cielo stellato di mezza estate sarà soprattutto il cinema d’animazione, pensato non solo per avvicinare i più piccoli al racconto per immagini, ma per incantare gli spettatori di ogni età con opere italiane e internazionali di grande qualità. Quest’anno la rassegna farà tappa nei quartieri di Borgo Bovio, Brin, Villaggio Italia, Polymer, San Giovanni, Cospea e Le Grazie. Le proiezioni inizieranno alle ore 21.15 con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il proiettore si è acceso il 10 giugno nel quartiere di Borgo Bovio, presso il Centro Sociale di Comunità “Tacito” con la proiezione di “A Chiara” di Jonas Carpignano ed ha proseguito il suo viaggio nei quartieri con due proiezioni nel campetto sportivo di Via del Raggio Vecchio.

La seconda settimana si apre mercoledì 17 giugno nella piazzetta di Bloom Spazio Condiviso, in Via Galvani, con il ritorno del cinema d’autore internazionale: sarà proiettato “Il cliente” del maestro iraniano Asghar Farhadi. Questo thriller dell’anima scava nelle pieghe intime di una coppia di Teheran dopo che un’intrusione improvvisa tra le mura domestiche ne ferisce la serenità, innescando una spirale di segreti e dilemmi morali in una società patriarcale.

Giovedì 18 giugno e venerdì 19 giugno il proiettore si accenderà nel cortile della Scuola “Falcone-Borsellino” a Villaggio Italia con due grandi storie animate. Si comincerà con la fiaba musicale “Yuku e il fiore dell’Himalaya”, che racconta l’avventuroso viaggio di una coraggiosa topolina alla ricerca del fiore della luce eterna per l’anziana nonna, seguita il giorno dopo da “Iqbal – Bambini senza paura”, una poetica storia di riscatto ispirata alla vita di Iqbal Masih che celebra la forza della libertà contro il dramma dello sfruttamento minorile.

La terza settimana della manifestazione comincerà mercoledì 24 giugno presso il Circolo ARCI “Le Grazie” in Via degli Oleandri con la proiezione in lingua originale del film “La voce di Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania. La proiezione è realizzata con il contributo di ARCI Terni. Questa pellicola di rara potenza espressiva unisce l’audio originale delle richieste d’aiuto alla ricostruzione dei fatti, preservando il ricordo di una bambina uccisa nella striscia di Gaza dall’esercito di occupazione israeliano e offrendo un invito alla riflessione contro ogni forma di negazionismo.

Giovedì 25 giugno e venerdì 26 giugno la rassegna farà tappa nel cortile della Scuola “San Giovanni” in Via Liutprando. Il giovedì sarà proiettato “Minuscule – La valle delle formiche perdute”, un gioiello visivo privo di dialoghi che mette in scena una guerra epica tra insetti scatenata dai resti di un picnic, offrendo una poetica satira contro ogni conflitto. Il venerdì sarà la volta di un classico intramontabile, “Ponyo sulla scogliera” del maestro Hayao Miyazaki, opera che celebra la purezza dell’infanzia e la sacralità del mare attraverso l’amicizia magica tra il piccolo Sosuke e una pesciolina rossa decisa a diventare umana.

Gli appuntamenti finali della rassegna si apriranno mercoledì 1 luglio al Centro Socio Culturale “Polymer” di Via Narni con un dramma neorealista di vibrante attualità, “Anywhere, Anytime” di Milad Tangshir. Il film interroga le coscienze attraverso l’odissea urbana di Issa, un giovane immigrato che tenta di sopravvivere come rider a Torino e la cui bicicletta, mezzo indispensabile per lavorare, viene improvvisamente rubata.

Il gran finale avrà luogo giovedì 2 luglio e venerdì 3 luglio a Cospea, presso il cortile della Scuola “XX Settembre”. Il giovedì sarà dedicato al divertimento con la commedia “Prendi il volo”, sulle peripezie di una famiglia di anatre sperduta a New York durante la migrazione. La chiusura di venerdì 3 luglio sarà infine affidata alle atmosfere incantate di “La canzone del mare” di Tomm Moore, una splendida fiaba intessuta di folklore celtico che racconta il viaggio del piccolo Ben e di sua sorella Saoirse per salvare gli spiriti della natura, suggellando così un mese di grande cinema sotto le stelle.

La 16ma edizione della rassegna “Il mondo in un cortile” è realizzata in collaborazione con la Direzione Didattica Statale “San Giovanni” di Terni, ANCESCAO Umbria Sud APS, il Centro sociale “Cornelio Tacito”, il Centro socio culturale “Polymer”, ARCI Terni, il Circolo ARCI “Le Grazie”, Bloom Spazio Condiviso, Libera – Presidio di Terni “Angela Costantino”, Associazione Demetra, Spazio Trama, ACTL e il Comune di Terni nell’ambito del progetto SviluPPI.Il progetto è portato avanti dall’Associazione di promozione sociale “Il Pettirosso” con il contributo della Regione Umbria (L.R. 18/90) e della Direzione Didattica Statale “San Giovanni” di Terni nell’ambito del progetto di laboratorio cinema “Competenze digitali per il futuro” del programma Coesione Italia 21-27 “scuola e competenze” co-finanziato dall’Unione Europea, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’impegno dell’associazione “Il Pettirosso” non terminerà qui. Infatti, dal 17 luglio prederà avvio a Piediluco un’altra rassegna: quella curata in collaborazione con la Delegazione FAI di Terni e dedicata all’arte nel cinema e nel territorio.

Per maggiori informazioni:

! Email: cinema@associazioneilpettirosso.org

! Whatsapp: 353.4059621

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