In programma domenica 28 giugno. Secondo un’antica leggenda, i Santi Pietro e Paolo avrebbero sostato proprio qui durante il loro viaggio

Foligno, 25 giugno 2026 – Si svolgerà domenica 28 la visita guidata gratuita al Santuario dei Santi Pietro e Paolo, in località Cancelli (alle 15,30), per iniziativa del Comune di Foligno, alla scoperta dei luoghi più belli della città e del territorio.

Secondo un’antica leggenda, i Santi Pietro e Paolo avrebbero sostato proprio qui durante il loro viaggio, lasciando alla famiglia Cancelli particolari proprietà curative. Da questo racconto nasce la fama del santuario come luogo di guarigione e devozione, meta nei secoli di fedeli e pellegrini. Durante la visita guidata ci sarà l’opportunità di conoscere la storia del santuario, le tradizioni che lo circondano e il profondo legame che unisce questo luogo alla comunità e al territorio.

E’ un’occasione speciale per immergersi nella bellezza della montagna folignate e riscoprire un patrimonio di fede, cultura e memoria che continua ancora oggi a raccontare la sua storia.

La visita rientra nel programma della festa dei Santi apostoli Pietro e Paolo, una delle solennità più antiche del calendario liturgico.

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