Sindaco Zuccarini: “Svolta storica”

Foligno, 25 giugno 2026 – “Questa mattina abbiamo chiuso la conferenza dei servizi che consentirà al Consorzio della Bonificazione Umbra di avviare già dall’inizio del 2027 la gara d’appalto per la realizzazione delle vasche di laminazione lungo l’asse del fiume Topino”.

Lo ha reso noto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, sottolineando che si tratta di “una svolta storica, che dà il via ad opere fondamentali attese da decenni per la messa in sicurezza della città di Foligno e del suo territorio dai rischi idrogeologici. Interventi che non solo garantiranno l’incolumità dei folignati, ma permetteranno di svincolare aree edificabili sino ad oggi vincolate da limitazioni legate al rischio esondazione, offrendo così concrete prospettive di sviluppo del territorio.

Ringrazio il Consorzio della Bonificazione Umbra per l’impegno costante su questo progetto da 48 milioni e mezzo di euro, che fa di Foligno un punto di riferimento a livello nazionale in un Paese a forte rischio idrogeologico, e che ci consentirà di tutelare e promuovore al meglio una grande risorsa viva e vitale come il nostro fiume Topino”.

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