di GILBERTO SCALABRINI

Montefalco, 25 giugno 2026 – Tra i colori accesi dei tessuti che hanno portato il nome di Montefalco nel mondo e il silenzio improvviso di una notizia che ha scosso l’intera comunità, si è spenta una delle figure più rappresentative dell’imprenditoria umbra. Alberto Pardi, 79 anni, storico protagonista del settore tessile, è scomparso lasciando increduli e addolorati familiari, amici e quanti lo hanno conosciuto.

Se n’è andato in punta di piedi, come nel suo stile, ma il vuoto che lascia è profondo. A darne il triste annuncio sono la moglie Clorinda, per tutti Linda, i figli Gianluca e Alberto, la nuora Jessica, i nipoti e tutti i parenti.

Con lui Montefalco perde non soltanto il “re del tessile”, ma anche un uomo che ha saputo trasformare una tradizione familiare in un simbolo di eccellenza riconosciuto ben oltre i confini regionali. Pardi era socio dell’Accademia per la storia, l’arte e la cultura locale, presieduta da Giorgio Leoni, e ha sempre coltivato un forte legame con le radici culturali della sua città.

Il sindaco Alfredo Gentili, interpretando il sentimento dell’intera amministrazione comunale, lo ricorda con parole cariche di affetto: «Un amico vero, un maestro illuminato, appassionato del suo lavoro e figlio innamorato della sua città».

A ripercorrere la storia dell’azienda è la cugina Augusta, che ricorda come la Tessitura Pardi abbia mosso i primi passi a Montefalco nel 1949 grazie agli zii di Alberto, per poi essere portata avanti da lui con competenza, passione e visione imprenditoriale. «I tessuti Pardi raccontano da generazioni storie di bellezza e tradizione», sottolinea. Una filosofia che Alberto ha sempre difeso con orgoglio, ricordando come colori, motivi e design delle collezioni fossero ispirati ai paesaggi, ai borghi e all’identità culturale dell’Umbria.

Dalle fibre naturali del lino e del cotone nascevano così creazioni artigianali di altissima qualità, realizzate con la tradizionale lavorazione Jacquard su telai a navetta, una tecnica che ha contribuito a far riconoscere la produzione Pardi tra le eccellenze dell’Umbria.

Accanto all’attività tessile, la famiglia custodisce anche un’altra importante eredità imprenditoriale. La Cantina Fratelli Pardi vanta infatti una storia ultracentenaria, nata grazie all’opera del padre di Alberto nei primi anni del Novecento e proseguita nel tempo dai nipoti, nel segno della continuità e dell’attaccamento al territorio.

L’ultimo saluto ad Alberto Pardi sarà domani, venerdì 26, alle ore 10 nella chiesa di San Bartolomeo. Sarà il momento in cui Montefalco si stringerà attorno alla sua famiglia per rendere omaggio a un uomo che, con il lavoro, la generosità e l’amore per la sua terra, ha lasciato un’impronta destinata a restare nel tempo.

(Dal Corriere dell’Umbria)

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