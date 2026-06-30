All’ex Chiesa della Misericordia di Perugia dal 2 al 14 luglio la mostra fotografica di Emanuele Pontani e Federico Ventriglia in occasione del decimo anno del festival itinerante di arti performative

Perugia, 30 giugno 2026 – In occasione del decimo anniversario di Suoni Controvento, dal 2 al 14 luglio gli spazi dell’ex Chiesa della Misericordia di Perugia, in Via Oberdan, ospiteranno la mostra fotografica “Oltre il Palco. Chi. Come. Suoni Controvento”, un progetto di Emanuele Pontani e Federico Ventriglia dedicato al racconto dell’universo umano, organizzativo e logistico che rende possibile la realizzazione del festival.

La mostra rappresenta il primo capitolo di un lavoro fotografico di lungo periodo, tuttora in corso, nato con l’obiettivo di documentare ciò che normalmente rimane invisibile agli occhi del pubblico: le persone, i gesti, le competenze e le relazioni che permettono a un grande festival diffuso nel territorio di prendere forma.

Nel corso degli ultimi tre anni, gli autori hanno seguito da vicino Suoni Controvento, scegliendo di rivolgere il proprio sguardo non agli spettacoli e agli artisti, ma a tutto ciò che avviene prima, durante e dopo gli eventi: il lavoro silenzioso che ne costituisce la struttura portante.

Attraverso una selezione di immagini realizzate tra il 2023 e il 2025, il percorso espositivo restituisce il valore di un impegno collettivo che si sviluppa lontano dai riflettori: tecnici, volontari, operatori, allestimenti, trasferimenti, attese, momenti di condivisione e di costruzione.

Le fotografie offrono uno sguardo inedito sul festival, mettendo in evidenza il legame tra cultura, paesaggio e comunità che caratterizza l’identità di Suoni Controvento. Un percorso che pone al centro le persone e i processi che consentono alla manifestazione di prendere vita in contesti naturalistici e culturali di straordinario valore, nel rispetto dei principi di sostenibilità e valorizzazione del territorio che da sempre la contraddistinguono.

“Oltre il palco” segna l’avvio di una narrazione destinata a proseguire negli anni, con l’intento di costruire una memoria visiva di una delle esperienze culturali più significative dell’Umbria contemporanea e, al tempo stesso, restituire dignità e visibilità a quel lavoro spesso invisibile che rende possibili i grandi eventi a cui siamo abituati ad assistere.

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 24 .

La mostra è realizzata in collaborazione con Aucma con il sostegno di Mic – direzione generale spettacolo, Regione Umbria, Comune di Perugia, Fondazione Perugia; con il patrocinio di Provincias di Perugia, Comune di Perugia, Camera di commercio dell’Umbria.

Suoni Controvento è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family ed è inserito nel circuito Keep On Live.

Suoni Controvento 2026 si realizza con il sostegno e il patrocinio di Mic – Ministero della cultura, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Camera di Commercio dell’Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Comune di Acquasparta, Comune di Assisi, Comune di Bastia Umbra, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Corciano, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Magione, Comune di Marsciano, Comune di Montefalco, Comune di Montone, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di Perugia, Comune di San Gemini, Comune di San Venanzo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sellano, Comune di Sigillo, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Stroncone, Comune di Terni, Comune di Trevi, Rai Umbria. Media partnership: Tgr Umbria.

Main sponsor: Hera comm. Sponsor: Mastri Birrai Umbria, WiseTown, Diva International, Intesa San Paolo.

Con la collaborazione di: Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, Sacro Convento di Assisi, Umbria International Airport, Cams – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, ProAgri, Cantina Arnaldo Caprai, Agosto Corcianese, Ente Calendimaggio di Assisi, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Pro Loco di Costa di Trex, Proloco Sant’Arcangelo, Proloco Terzo San Severo, Unitre Monte Cucco, Jazz Around, associazione Roompicapo, Ya Basta! Perugia, TraMontana guide dell’Appennino, Maja Trek, L’Olivo e la Ginestra, Valsorda Tour, Fiab Pedala Perugia, Unitalsi.

Partner tecnici: Ares Safety, Regusto, Bahia City Store, Fattoria Creativa, Cantine Brugnoni. La Rosetta Hotel Perugia.

Informazioni e programma dettagliato sul sito ufficiale Suoni Controvento

www.suonicontrovento.com

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