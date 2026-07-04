Terni, 4 luglio 2026 -Il Team Pileri si prepara a una fase cruciale della stagione, tra il ritorno in pista dei propri piloti e una pianificazione già proiettata al 2027. È infatti imminente il rientro agonistico di Matthias Sultana, atteso tra il 9 e il 13 luglio sui circuiti di Albacete, Villena e Yepes. Proprio ad Albacete il pilota sarà impegnato nel prossimo appuntamento del trofeo internazionale Mir Moto5, segnando un passaggio significativo nel suo percorso sportivo.

Parallelamente, la struttura guidata dal team manager Francesco Pileri ha già avviato le valutazioni in vista delle prossime stagioni, con particolare attenzione al 2027. Tra i dossier aperti anche quello relativo al compagno di squadra di Sultana, con una selezione ormai ristretta a due profili internazionali: l’inglese Kai Hawken e il sudafricano di origini italiane Leonardo Tropiano.

Nel frattempo, prende forma la struttura per il campionato italiano Fmi Civ Moto4, tra i papabili ci sono Tommaso Bertolini, Marco Macciaroni e Leo Malossi.

Per il nuovo trofeo Cf Moto 450cc by Pileri, la line-up è composta da Samuele Ceru’, Biagio Cosimi e Maurizio Riso. Non è escluso, inoltre, un possibile passaggio di Tommaso Bertolini al progetto 450cc, scenario che potrebbe aprire un’ulteriore casella nella griglia Moto4.

“Il ritorno di Sultana rappresenta un passaggio importante del suo percorso – spiega il team manager Francesco Pileri – e questi giorni di prove saranno fondamentali per ritrovare ritmo e continuità. Allo stesso tempo stiamo lavorando con grande attenzione alla costruzione del futuro, in particolare del 2027, valutando giovani piloti di grande interesse. La scelta del compagno di squadra resta aperta tra Hawken e Tropiano, entrambi profili molto promettenti. In Moto4 e nel nuovo Trofeo Cf Moto 450cc stiamo portando avanti un progetto di crescita graduale, con l’obiettivo di formare i ragazzi nel modo più corretto possibile”.

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