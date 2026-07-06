Lo spettacolo incentrato sulla figura di San Francesco d’Assisi, in occasione degli 800 anni della sua morte, il musical propone l’atmosfera di Francesco nel periodo vissuto nella bottega del padre ad Assisi, il mercante di stoffe

POGGIO DI OTRICOLI, 6 luglio 2026 – E’ dedicato al teatro il prologo delle Giornate Medioevali 2026 di Poggio di Otricoli. Il borgo umbro che si sta preparando a tuffarsi di nuovo nel medioevo ospiterà infatti lo spettacolo dell’attore Matteo Corrado dal titolo “Il Mercante di Stoffe” il prossimo 10 luglio alle 21.30.

Corrado, coreografo, regista e autore teatrale, si cimenterà in un accattivante musical in assolo incentrato sulla figura di San Francesco d’Assisi, in occasione degli 800 anni della sua morte che si celebrano in tutta l’Umbria. Lo spettacolo propone l’atmosfera di Francesco nel periodo vissuto nella bottega del padre ad Assisi, il mercante di stoffe.

Matteo Corrado utilizza l’espediente dei colori dei tessuti per raccontare prima la vita poi la conversione di Francesco. “San Francesco d’Assisi ha saputo ripartire dal nulla e diventare ricco con la bontà verso gli altri. L’obiettivo è quello di rilanciare in chiave moderna il messaggio, quanto mai attuale oggi, di pace e armonia, che Francesco predicava, rivolgendosi anche a un pubblico giovane”.

Lo spettacolo già presentato in varie repliche sia in Italia che all’estero, vede la regia dello stesso Corrado, le musiche di Simone Alicata e le scenografie di Ombretta Dezi. Luci e suono affidati a Speed Sound.

Fremono intanto gli ultimi preparativi per le Giornate Medioevali che si avvicinano al ventennale. L’edizione di quest’anno sarà infatti la numero 19 ed offrirà, come sempre un grande spettacolo di piazza all’insegna del medioevo, delle radici della comunità di Poggio e della buona cucina locale.

L’appuntamento è esattamente fra due settimane. L’edizione 2026 è infatti in programma dal 17 al 19 luglio nelle piazzette, nei vicoli e nelle taverne dell’affascinate borgo umbro ai confini con il Lazio ma pienamente inserito nel panorama delle feste storiche dell’Umbria.

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