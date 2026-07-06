Spoleto, 6 luglio 2026 – Il sindaco Andrea Sisti, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Spoleto, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Raffaele Gentile, già assessore al Bilancio e al Personale nella Giunta guidata dal sindaco Alessandro Laureti.

“Abbiamo appreso con sincero dispiacere la notizia della scomparsa di Raffaele Gentile, uomo delle istituzioni e professionista stimato, che ha messo la propria competenza e il proprio senso del dovere al servizio della nostra comunità. L’ho conosciuto nel corso della sua esperienza amministrativa dove ha dato un contribuito, serio e responsabile, alla vita pubblica della città, rappresentando al contempo, nella sua lunga carriera professionale, un punto di riferimento tanto nel mondo della scuola quanto nell’attività di segretario comunale.



A nome dell’Amministrazione comunale e della comunità spoletina desidero esprimere le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza alla moglie Patrizia, ai figli Francesca e Andrea, condividendo il dolore per una perdita che lascia un ricordo di integrità, impegno e dedizione al bene pubblico”.

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