Premiato un percorso di qualità iniziato oltre trent’anni fa

Todi, 6 luglio 2026 – ELES Semiconductor Equipment, azienda di Todi che fornisce a livello mondiale soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, entra nel ristretto gruppo di aziende italiane insignite dell’IMQ Excellence Certificate, il riconoscimento che l’ente di certificazione IMQ attribuisce alle organizzazioni che hanno saputo costruire nel tempo un sistema di gestione orientato all’eccellenza, al miglioramento continuo e alla sostenibilità. (Nella foto, da sx Francesca Zaffarami con Francesca Valenti)

A consegnare l’IMQ Excellence Certificate sono stati Nicola Ferrara e Francesca Valenti, rappresentanti di IMQ. A ritirare il prestigioso riconoscimento per ELES è stata Francesca Zaffarami, CEO dell’azienda, che raccoglie idealmente l’eredità di un percorso avviato oltre trent’anni fa dal fondatore Antonio Zaffarami.

L’Excellence Certificate rappresenta la sintesi di un percorso costruito negli anni attraverso il conseguimento delle principali certificazioni dei sistemi di gestione. IMQ lo riserva alle realtà che hanno dimostrato un impegno concreto e continuativo sui temi della qualità, della tutela dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori, della parità di genere, della sostenibilità e dei criteri ESG.

Per ELES il riconoscimento rappresenta anche un omaggio alla visione del suo fondatore, Antonio Zaffarami, pioniere e convinto sostenitore della cultura della qualità all’interno dell’industria italiana. In anni in cui i sistemi di gestione certificati non erano ancora considerati un elemento strategico per molte imprese, Zaffarami comprese il valore di processi strutturati, controllati e orientati al miglioramento continuo come fattore determinante per la crescita e la competitività aziendale.

Già dal 1993, sotto la sua guida, ELES avviò un percorso strutturato di certificazione, riconoscendo negli organismi di verifica della conformità e in particolare in IMQ un riferimento autorevole per la valutazione indipendente dei propri sistemi di gestione e per il consolidamento di elevati standard qualitativi. Una visione lungimirante che ha contribuito a costruire uno dei pilastri dell’identità aziendale e che oggi trova ulteriore conferma nel conferimento dell’IMQ Excellence Certificate.

«Quando iniziammo questo percorso, oltre trent’anni fa – commenta Antonio Zaffarami – parlare di sistemi di gestione e di miglioramento continuo non era ancora così diffuso nel mondo industriale come lo è oggi. Avevamo però compreso che la crescita di un’azienda non può prescindere da processi solidi, controllati e continuamente migliorati. Per questo abbiamo sempre considerato le certificazioni non come un punto di arrivo, ma come uno strumento per evolvere e creare valore. Ricevere oggi questo riconoscimento da IMQ significa vedere confermata una scelta fatta molti anni fa e portata avanti con coerenza.»

Il premio assume un significato particolare per un’azienda che opera nel settore dei semiconduttori, dove la qualità dei processi è strettamente legata all’affidabilità delle tecnologie sviluppate e alla capacità di rispondere agli standard richiesti dai mercati internazionali.

«L’IMQ Excellence Certificate – sottolinea Francesca Zaffarami – rappresenta un riconoscimento che condividiamo con tutte le persone che lavorano in ELES. È il risultato di una cultura aziendale costruita nel tempo, fondata sulla qualità, sulla responsabilità e sulla volontà di migliorare costantemente. Ricevere questo premio significa vedere valorizzato un percorso che coinvolge ogni funzione aziendale e che continua a guidare le nostre scelte e il nostro sviluppo. Questo riconoscimento ci incoraggia a proseguire lungo la strada tracciata da chi ha fondato l’azienda, continuando a investire in innovazione, competenze e qualità.»

Con questo riconoscimento, ELES vede premiato un percorso di eccellenza sviluppato nel corso degli anni e conferma la volontà di continuare a investire in qualità, innovazione e sostenibilità come leve strategiche per la propria crescita futura.

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