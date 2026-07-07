Dal 4 al 9 agosto 2026 concerti, conferenze, laboratori, flash mob, mostre, banchetti musicali, spettacoli itineranti in location uniche. Musicisti e ricercatori internazionali nella città serafica per far conoscere a tutti le melodie antiche

Assisi, 7 luglio 2026 – È tutto pronto per DeMusicAssisi, il festival che rende la musica medievale viva e popolare. Un evento unico nel suo genere, in un contesto speciale: la città di San Francesco, che ha visto passare tra i più grandi compositori del tempo e dove il Medioevo vibra ancora. La manifestazione – promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars – è nata nel 2023, attirando un pubblico vasto e trasversale. L’edizione 2026 si svolge dal 4 al 9 agosto, in location suggestive del centro storico, con oltre 30 appuntamenti gratuiti fra concerti, conferenze, laboratori, flash mob, mostra di liuteria antica, banchetti musicali.

Il tema di quest’anno è “Gloriosus Franciscus” ed esplora il rapporto di San Francesco con la musica in tutte le sue forme, tra XIII e XV secolo. Nell’ottavo centenario della morte del santo, il festival racconta il Medioevo francescano partendo da Assisi, dall’Umbria e dal Centro Italia, per raggiungere terre lontanissime, dal Nord Europa al Medio-Oriente. Tocca tutte le tematiche care al francescanesimo e alla visione dell’Occidente duecentesco: la povertà, la devozione, il volgare, l’altro, la liturgia, la festa, l’amore sacro e l’amore profano, la morte.

“Sarà un viaggio appassionante a ritroso nel tempo – sottolineano Massimiliano Dragoni e Luca Piccioni, direttori artistici di DeMusicAssisi – dedicato agli ottocento anni dalla morte di San Francesco, in un Medioevo ancora nelle pietre, nei palazzi e nelle chiese di Assisi. Sarà possibile vivere storia e memoria, attraverso l’esperienza musicale: dai manoscritti medievali ai nostri giorni, ottocento anni di storia raccontati attraverso melodie e polifonie composte tra XII e XV secolo. Faremo cantare al pubblico laudi duecentesche dedicate a San Francesco, in lingua volgare centro italiana. La musica medievale non è un oggetto da museo, è viva e capace di suscitare emozioni forti anche nell’era contemporanea”.

Per sei giorni, musicisti e ricercatori di rilievo internazionale si ritroveranno ad Assisi, trasformandola in capitale della musica medievale. Sarà presente anche una mostra di liuteria antica, con artigiani da tutta Italia che esporranno preziosi strumenti musicali costruiti su base filologica: un’esperienza concreta dall’iconografia al suono. Tra le novità dell’edizione 2026, cene e pranzi musicali, in collaborazione con l’Ente Calendimaggio di Assisi e un Flash mob medievale in collaborazione con il Cortile di Francesco.

“Questo festival – evidenziano Valter Stoppini e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore al turismo di Assisi – è l’unico in Umbria e tra pochi del genere in Italia. Valorizza una tradizione e un’eccellenza della nostra città, rappresentando un importante momento di divulgazione e intrattenimento culturale. In quattro anni è cresciuto molto, intercettando fasce di pubblico sempre più ampie e nuovi target di turisti, molti dei quali dall’estero. L’edizione 2026, dedicata a San Francesco, è ancora più importante nell’ottavo centenario della morte del santo, che con la musica aveva un rapporto speciale”.

DeMusicAssisi è ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento di posti disponibili: demusica.prenotazioni@gmail.com; +39 371 5541366 (attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00).

IL PROGRAMMA 2026

4 AGOSTO

DeMusicAssisi inizia il 4 agosto, alle ore 16.30 presso la Sala delle Logge (Piazza del Comune) con l’inaugurazione del festival e l’apertura del bookshop. Alle 18:00, a Palazzo Monte Frumentario (ingresso Vicolo degli Esposti) ci sarà il concerto “Vox Humilis. La spiritualità francescana nella polifonia del tardo Quattrocento” con Libercantus Ensemble. Alle 21.00, stesso luogo, “Iter Hierosolymitanum. Cristiani ed ebrei al tempo delle crociate (1095-1291)”, concerto Ensemble Lucidarium.

5 AGOSTO

Il 5 agosto, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso l’Accademia Resonars (via Cristofani, 19), “Cantare Francesco. La prima tradizione tra liturgia e devozione”, laboratorio vocale a cura del M° Giovanni Conti, musicologo-gregorianista, presidente Associazione internazionale Studi di Canto Gregoriano. Alle ore 16.00, stesso luogo, “Il canto dei Francescani. Musica e liturgia dei frati minori”, conferenza di Angelo Rusconi, Scuola Univ. della Svizzera italiana. Alle ore 21.15, nella Sala delle Volte, “Banchetto dei folli”, cena musicale e concerto con La Compagnia dell’Accademia, in collaborazione con l’Ente Calendimaggio.

6 AGOSTO

Il 6 agosto, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso l’Accademia Resonars (via Cristofani, 19), “Cantare Francesco. La prima tradizione tra liturgia e devozione”, laboratorio vocale a cura del M° Giovanni Conti, musicologo-gregorianista, presidente Associazione internazionale Studi di Canto Gregoriano. Alle 16.00, stesso luogo “Santi e strumenti musicali, il caso di San Ginesio”, conferenza di Jacob Mariani, D. Phil University of Oxford. Alle 17.30 itinerante nel centro storico di Assisi “Laudar vollio. Cantare le laudi medievali”, flash mob medievale a cura dell’Accademia Resonars, in collaborazione con il Cortile di Francesco. Alle 21.15, nella chiesa di San Pietro, “FRANCESCO, la natura e il divino. Il libro delle creature nelle opere di San Francesco d’Assisi, Ildegarda di Bingen, Raimondo di Sabunde”, concerto dell’Ensemble Micrologus.

7 AGOSTO

Il 7 agosto, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, nella Sala Ex Pinacoteca (Piazza del Comune), Apertura Mostra di liuteria antica. Dalle ore 10:00 alle 12:00, presso l’Accademia Resonars (via Cristofani, 19), “Cantare Francesco. La prima tradizione tra liturgia e devozione”, laboratorio vocale a cura del M° Giovanni Conti, musicologo-gregorianista, presidente Associazione internazionale Studi di Canto Gregoriano, con esecuzione di fine masterclass alle ore 12.00. Alle ore 15:00, sempre presso l’Accademia Resonars “Parole, parole, parole… Dante e la relazione tra poesia e musica ed i suoi precursori”, conferenza-laboratorio a cura di Francis Biggi, professore onorario della Haute Ecole de Spécialisation della Svizzera Occidentale. Alle ore 18:30, a Palazzo Monte Frumentario (Vicolo degli Esposti) concerto “‘300 Unplugged. Ars Nova italiana del XIV secolo”. Alle 21:15, nella chiesa di San Vitale (via Porta Perlici), “Tutti cantando andiamo a quel zardino. Le laudi polifoniche nelle prime stampe musicali”, concerto dell’Ensemble ContrArco consort, con la collaborazione della Confraternita del Terz’Ordine Secolare di San Francesco-Assisi.

8 AGOSTO

L’8 agosto, alle ore 9:00, nella chiesa di Sant’Antonio, Theatrum Instrumentorum. Apertura mostra degli strumenti “Dramsam, Centro Giuliano di musica antica”: orari visite guidate 9:00-10:00 e 11:30-12:30 / 17:30-18:30. Dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, nella Sala Ex Pinacoteca (Piazza del Comune), Apertura Mostra di liuteria antica. Alle ore 10:00, all’ Accademia Resonars (via Cristofani, 19), “L’interpretazione della musica antica. Pratica e teoria dal Medioevo all’invenzione del melodramma”, presentazione dei volumi editi da Ut Orpheus del M° Marco Ferrari. Alle ore 11:30, in Pinacoteca Comunale, Sala degli Sposi “Martín Codex: il menestrello di Vigo”, concerto Fabula Mirabilis ensemble. Alle ore 13:30, nella Sala delle Volte Pranzo musicale: “Alta cappella in taverna: a pranzo con la Storia della musica”, in collaborazione con l’Ente Calendimaggio. Alle ore 16:00, nella chiesa di Sant’Antonio “L’invenzione della fantasia. Musiche per liuto tra Umanesimo e Rinascimento”, Fabio Accurso, liuto. Alle ore 19:00, a Palazzo Monte Frumentario (ingresso Vicolo degli Esposti), “Laudar vollio per amore, concerto Ensemble Stella Nova. Alle ore 22:00, nel Museo e Cripta di San Rufino, “Incipit per mortem vita nova”, concerto ensemble Exsurge Domine, in collaborazione con il Museo e Cripta della Cattedrale di San Rufino.

9 AGOSTO

Il 9 agosto, alle ore 9:00, nella chiesa di Sant’Antonio (Auditorium “Padre Evangelista Nicolini“), Theatrum Instrumentorum. Apertura mostra degli strumenti “Dramsam, Centro Giuliano di musica antica”: orari visite guidate 9:30-10:30 / 11:30-12:30. Dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, nella Sala Ex Pinacoteca (Piazza del Comune), Apertura Mostra di liuteria antica. Alle ore 16:00, all’ Accademia Resonars (via Cristofani, 19), “Alle origini della Lauda: San Francesco, il cantico e i giullari di Dio”, conferenza a cura del prof. Francesco Zimei (Università di Trento). Alle 18.00, nella chiesa di San Pietro “Ufficio ritmico di P. Giuliano Da Spira e Vespri”, concerto ensemble Armoniosoincanto dir. Franco Radicchia e P. Matteo Ferraldeschi OFM. Alle ore 21:30, a Palazzo Monte Frumentario (ingresso Vicolo degli Esposti), gran finale “Gloriosus Franciscus”, concerto illustrato dell’Ensemble Anonima Frottolisti e il collettivo Becomingx.

Il programma completo di DeMusicAssisi è su www.demusicassisi.it

Canali social ufficiali: @DeMusicAssisi su Facebook e Instagram.

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