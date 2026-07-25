Amelia, 25 luglio 2026 – Nel pomeriggio di martedì scorso, in Amelia, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di un controllo a piedi in loc. Cinque Fonti, l’atteggiamento guardingo del giovane ha indotto i militari ad approfondire la verifica mediante una perquisizione personale, nel corso della quale sono state rinvenute 7 dosi di hashish, del peso di poco superiore ai 6 grammi e la somma in contanti di 60,00 €, ritenuta provento dell’attività di spaccio, il tutto posto in sequestro. L’attività è stata poi estesa al domicilio del giovane nel capoluogo, dove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 21 grammi della stessa sostanza, una dose di ketamina e un bilancino di precisione.

Per il giovane è scattato l’arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Terni in turno, la sua successiva presentazione al rito direttissimo che si è svolto mercoledì, all’esito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ne ha disposto la liberazione, non ritenendo sussistenti esigenze cautelari.

Il procedimento penale è pendente nella fase del giudizio di primo grado, per cui l’imputato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva.

(4)