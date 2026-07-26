Si comincia alle 9 del mattino in piazza XXI Settembre dove il personale sanitario effettuerà uno screening gratuito attraverso l’esecuzione di test rapidi capillari

Amelia, 26 luglio 2026 – Un importante appuntamento per parlare di Epatite C, l’infezione del fegato causata da un virus (Hcv) che si trasmette con il contatto del sangue infetto.

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Epatite (World Hepatitis Day) del 28 luglio, la Clinica di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, diretta dal Prof. Claudio Ucciferri in collaborazione con il Comune di Amelia e la Comunità Incontro, promuovono una giornata dedicata allo screening sul virus dell’epatite C. Lo scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la diagnosi precoce così da contribuire a raggiungere l’obiettivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di eradicare le epatiti virali.

L’evento avrà luogo ad Amelia nell’intera giornata di martedi 28 luglio. Si comincia alle 9 del mattino in piazza XXI Settembre dove il personale sanitario effettuerà uno screening gratuito attraverso l’esecuzione di test rapidi capillari. I prelievi verranno effettuati fino alle 12 e riprenderanno alle 17 fino alle 19. L’evento si sposterà poi, con altre iniziative, presso la terrazza del Teatro Sociale di Amelia, dove dalle 19 è previsto un incontro, con ingresso libero, rivolto a tutta la popolazione per informare, sensibilizzare e prevenire la salute dei cittadini.

“L’evento assume un valore significativo alla luce dei dati epidemiologici. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 240 milioni di persone convivono con l’Epatite B cronica e 47 milioni con l’epatite C nel mondo. Ogni anno le epatiti virali causano circa 1,3 milioni di decessi, principalmente per cirrosi epatica e tumore del fegato. Nonostante oggi l’epatite C possa essere guarita in oltre il 95% dei casi grazie ai nuovi farmaci antivirali a disposizione, molte persone non sanno ancora di essere infette, rendendo fondamentale l’accesso agli screening.

In Italia si stima vi siano circa 250.000 persone che convivono con infezione cronica da epatite C e altrettante con infezione cronica da virus dell’epatite B. Per raggiungere l’obiettivo dell’eradicazione dell’epatite, in Italia è stato attivato nel 2021 il programma di screening nazionale gratuito per l’epatite C. Nell’ottica di integrazione ai progetti di eradicazione si svolge dunque questo progetto. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Amelia e la Clinica di Malattie Infettive di Terni, la Comunità Incontro di Amelia, l’Associazione EpaC (Sig. Francesco Silvia), la SiPaD (Direttrice Dott.ssa Valeria Morbiducci) e l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

(1)