di GILBERTO SCALABRINI

Foligno, 26 luglio 2026 – La pioggia, anche se annunciata dalle previsioni meteo come allerta gialla, è arrivata alle 11:30, con la violenza di un temporale estivo capace di cambiare volto alla città in pochi minuti.

L’acqua ha trasformato le strade del centro storico di Foligno in torrenti improvvisati e, mentre il nubifragio continuava a martellare tetti e piazze, piazza San Domenico è finita completamente sott’acqua. I tombini, ostruiti e incapaci di smaltire l’enorme quantità di pioggia caduta in così poco tempo, hanno ceduto alla furia dell’acqua.

La situazione più critica si è registrata all’interno della basilica di Santa Maria Infraportas, la chiesa più antica della città. Proprio durante la celebrazione della messa domenicale, l’acqua ha iniziato a filtrare dall’esterno con una rapidità impressionante, invadendo le navate e raggiungendo un’altezza superiore al mezzo metro. Il fonte battesimale è stato sommerso e la funzione religiosa è stata inevitabilmente interrotta.

L’allarme è stato lanciato ai Vigili del Fuoco che, come riferisce il parroco don Cristiano Antonietti, al momento non erano ancora riusciti a raggiungere la chiesa. Così, nell’attesa dei soccorsi, sono stati gli stessi fedeli a rimboccarsi le maniche.

Armati di secchi, scope e tanta determinazione, hanno cercato di arginare l’acqua e limitare i danni, trasformando un momento di grande difficoltà in un’autentica prova di solidarietà.

«Si ringraziano di vero cuore i parrocchiani – intere famiglie, dai bambini ai nonni – che non si sono lasciati scoraggiare né si sono sentiti soli, pur essendolo, ma con la stessa determinazione di sempre hanno fatto fronte a una situazione che le immagini raccontano meglio di qualsiasi parola», ha dichiarato don Cristiano Antonietti. «Voi siete il sale della terra e la luce del mondo”. Quando c’è la Comunità, tutto il resto si aggiusta».

Secondo le previsioni, altre piogge violente sono previste questa sera intorno alle 20, poi alle 22 e infine lunedì notte alle due.

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