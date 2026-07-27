Stamane è stato siglato l’atto d’acquisto della futura residenza per studenti e docenti sita nei pressi di Palazzo Gallenga

Perugia 27 luglio 2026 – L’Università per Stranieri di Perugia ha proceduto oggi, con il rogito notarile, all’acquisto di uno stabile in via dei Pellari, – a poche decine di metri da Palazzo Gallenga -, che sarà destinato ad alloggi per studenti e a foresteria per i visiting professors.

Si tratta di un edificio di quasi 600 mq, già residenza dei padri Agostiniani Eremitani della Provincia umbra, che si sviluppa su tre livelli e si apre in un bel giardino di oltre 200 mq.

Con i venditori, al rogito d’acquisto erano presenti, insieme al rettore dell’ateneo Valerio De Cesaris, il direttore generale Luigi Botteghi, il prorettore con delega all’Edilizia Francesco Asdrubali, e l’architetto Michela Bracardi, che curato tutti gli aspetti tecnici legati all’immobile ed al suo acquisto.

A margine della firma dell’atto di compravendita il rettore Valerio De Cesaris ha dichiarato: “A pochi giorni di distanza dell’inaugurazione della Palazzina Monia Andreani, che accanto a nuove aule studio e ad un’ampia sala conferenze ha spazi per riunire tutti gli uffici che si occupano di servizi agli studenti, l’acquisto di questo nuovo stabile segna un ulteriore passo verso l’ampliamento e la qualificazione della dotazione edilizia dell’ateneo, a beneficio degli studenti e di tutta la comunità universitaria”.

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