PERUGIA, 28 luglio 2026 – La nuova stagione della serie B1 femminile ha preso forma con la composizione dei gironi, ufficializzata nei giorni scorsi. Il campionato, che rappresenta di fatto la quarta categoria nazionale, segnerà il ritorno della Sirio Perugia Volley tra le protagoniste del panorama pallavolistico italiano. La formazione del capoluogo regionale sarà l’unica rappresentante dell’Umbria e dovrà misurarsi nel girone C, un raggruppamento che riunisce quattordici squadre provenienti da quattro diverse regioni. La concorrenza sarà qualificata.

A comporre il girone ci saranno sei società emiliane: Modena Volley Punto Zero, Pallavolo Anderlini Modena, San Giorgio Piacenza, Volley Academy Piacenza, Centro Volley Reggio Emilia e Soliera Volley 150; dalla Toscana arriveranno invece Giotti Victoria Greve in Chianti, Pallavolo Versilia Pietrasanta, Carpe Diem Pontassieve, Pallavolo Scandicci e Vbc Arnopolis Stia; il Veneto sarà rappresentato da Area Sport Peschiera e Palladio Vicenza. Sulla carta si tratta di un torneo estremamente equilibrato e difficile da decifrare. Molte delle formazioni inserite nel raggruppamento hanno costruito organici competitivi e puntano a ritagliarsi un ruolo di primo piano, rendendo il cammino particolarmente impegnativo fin dalle prime giornate.

Un campionato nel quale ogni partita potrà nascondere insidie e dove sarà necessario mantenere continuità di rendimento per poter ambire ai traguardi più importanti. A tracciare una prima analisi è il tecnico perugino Fabio Bovari, che guarda con interesse alla nuova configurazione del girone: «Un girone che ci vede catapultati inaspettatamente al centro Italia con realtà che non conosciamo, ma che dobbiamo studiare e conoscere almeno nei roster rapidamente. Per le informazioni sin ora raccolte ci risulta un girone molto competitivo composto da squadre giovani e da compagini più esperte dove tutte possono dire la loro in campo». L’allenatore evidenzia anche un aspetto favorevole sotto il profilo organizzativo.

«Sicuramente dal punto di vista logistico con un chilometraggio molto più ridotto e meno dispendioso rispetto al girone D che abbiamo disputato l’anno scorso, conseguendo un ottimo piazzamento». Un elemento che potrebbe incidere positivamente sulla gestione della stagione, limitando trasferte lunghe e costose. Bovari, tuttavia, preferisce mantenere alta la concentrazione e ribadisce che il vero giudice sarà il campo. «Come si dice sempre al di là del girone che ci è toccato del quale non siamo arbitri, per fare bene dobbiamo sin da subito metterci al lavoro e prepararci in modo adeguato a questa nuova sfida, e che il campo premi le migliori. Un grosso in bocca al lupo a tutti». Per la Sirio Perugia si apre dunque una nuova avventura in un campionato che promette spettacolo ed equilibrio. Il ritorno in serie B1 rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita della storica società perugina, chiamata ora a confrontarsi con avversarie di valore in un girone che si preannuncia combattuto fino all’ultima giornata.

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