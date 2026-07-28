Intensificazione delle attività di accertamento della posizione reddituale dei richiedenti protezione internazionale

Perugia, 28 luglio 2026 – Oggi è stato siglato dal Prefetto di Perugia Francesco Zito e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Stefano Pietrosanto un importante protocollo d’Intesa per l’intensificazione delle attività di accertamento della posizione reddituale dei migranti richiedenti protezione internazionale.

La sottoscrizione del citato atto pattizio rappresenta un ulteriore momento di proficua e mirata collaborazione tra la Prefettura e la Guardia di Finanza, nell’ottica di un ulteriore innalzamento dell’attenzione sulla permanenza dei requisiti dei migranti richiedenti protezione internazionale ad essere ospitati nelle strutture di accoglienza della provincia.

L’accordo mira, in particolare, ad approfondire progressivamente le verifiche sull’eventuale raggiungimento, da parte dei migranti, dell’autosufficienza economica che determina l’avvio delle procedure di uscita dai centri di accoglienza.

Il Prefetto Zito, nell’esprimere il proprio personale e convinto apprezzamento per tale innovativa sfera di cooperazione, ha evidenziato l’importanza del contributo altamente qualificato e competente che la Guardia di Finanza offre quotidianamente in molti settori nevralgici per l’apparato pubblico.

Da parte sua, il Comandante Provinciale, Col. Stefano Pietrosanto, unendosi al plauso del Prefetto, ha sottolineato lo spirito di servizio e l’elevata professionalità che contraddistingue tutti gli appartenenti alla Guardia di Finanza, che verranno utilmente messi a sistema, nell’ottica di una gestione sempre più coordinata e sinergica delle risorse pubbliche.

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