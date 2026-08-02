Visso, 2 ago. 2026 – Una tranquilla uscita domenicale in moto si è trasformata in tragedia lungo la strada che collega Castelsantangelo sul Nera a Visso, nelle Marche. Un motociclista ternano di 46 anni ha perso la vita nella tarda mattinata in seguito a un drammatico incidente che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato provocato dall’improvviso attraversamento di un capriolo.

L’animale sarebbe sbucato subito dopo una curva, lasciando al centauro pochissimo tempo per evitare l’impatto. Dopo aver investito il capriolo, il motociclista avrebbe perso il controllo della moto, finendo violentemente contro un albero ai margini della carreggiata.

L’uomo viaggiava insieme ad altri due motociclisti, che hanno assistito alla scena e lanciato immediatamente l’allarme. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per il quarantaseienne non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate si sono rivelate fatali ed è deceduto poco dopo.

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