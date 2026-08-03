Doppio appuntamento il 9 e il 10 agosto al Raduno degli Amici de Montagna. A settembre e novembre anche gli ultimi due appuntamenti su intelligenza artificiale e linguaggi artistici

ASSISI, 3 ago. 2026 – – Anche ad agosto le note della world music di Cambio Festival 2026 saranno protagoniste dell’estate assisana, con due nuovi appuntamenti in programma a Costa di Trex, in collaborazione con la quarantesima edizione del Raduno degli Amici de Montagna, organizzato dalla Pro loco di Costa di Trex.

Si parte domenica 9 agosto con il concerto, in programma alle 21.30, degli Ajde Zora, esperienza che nasce nel 2012 dall’incontro di cinque musicisti con la cantante serba Milica Polignano. Il progetto propone un repertorio di Balkan Gipsy Music che fonde ritmi balcanici e tradizioni musicali gitane dell’Europa orientale, arricchite da influenze contemporanee. L’evento è completamente gratuito, ma richiede la prenotazione. Dal sito www.cambiofestival.it è possibile prenotare, al costo di 20 euro, una cena sotto lo stelle nell’area adiacente il concerto, comprendente antipasto, penne alla costaiola, filetto al vino rosso con verdura cotta, dolce e cocomero.

Lunedì 10 agosto 2026, sempre a Costa di Trex alle 21:30, toccherà invece al ritmo della Perugia Big Band. La band, con all’attivo oltre 350 collaborazioni in tutta Europa e partecipazioni storiche a Umbria Jazz, propone un’esperienza unica che rievoca le atmosfere swing delle grandi orchestre americane degli anni ’30-’60. In occasione del Cambio Festival, Perugia Big Band proporrà il progetto “Orchestral Suite No. 1”. Con il debutto orchestrale di Riccardo Catria, la voce di Marta Raviglia e il trombone di Massimo Morganti, l’opera è un invito alla contemplazione e all’ascolto profondo. Questo concerto ha un costo di 20 euro e l’ingresso è gratuito per gli under 18; biglietti prenotabili su TicketItalia. Questo appuntamento è realizzato grazie al sostegno di Francesca Menichelli – consulente finanziario e Fineco.

Accanto alla musica, Cambio Festival 2026 continua anche con la prima edizione di Cambio Parole, una rassegna di incontri dedicata al pensiero critico. Il tema centrale è la “Rivoluzione”, declinato attraverso quattro appuntamenti tematici con esperti e intellettuali: dopo “La guerra invisibile”, con Raffaele Di Marzio, e “Uno contro molti” con “una storia del teatro” raccontata da Samuele Chiovoloni, si continua il 4 settembre alle 17 alla Biblioteca del Sacro Convento con “I.A.: Intelligenza artificiale o Inferno attuale?”, un focus sui “gironi dell’intelligenza artificiale tra lavoro, norme, economia in una quotidiana e silente rivoluzione” presentato da Simone Andreozzi. Il 13 novembre alle 17 al Museo di Bettona sarà invece la volta di “Dal colore al codice”, la rivoluzione permanente dei linguaggi artistici raccontata da Clarissa Sirci.

Cambio Festival 2026 è realizzato con il sostegno della Città di Assisi e di Sviluppumbria, Acton come partner ufficiale, main sponsor Francesca Menichelli – consulente finanziario, Baldini Recupero e Smaltimento e BCC – Banca Centro Toscana e Umbria, in collaborazione con Fineco e con il patrocinio della Città di Perugia. La manifestazione è realizzata con il sostegno dei Fondi PR – FESR 2021-2027 – Az. 1.3.4 Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali.

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Cambio Festival è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook – https://www.facebook.com/cambiofestival – Instagram – https://www.instagram.com/cambiofestival/ – e X/Twitter – https://x.com/Cambiofestival

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