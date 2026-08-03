Appuntamento con la tradizione contadina al Centro Sociale

Bastia Umbra, 3 ago. 2026 – Per la prima volta dopo diversi anni, la Festa della Trebbiatura torna a svolgersi su due giornate, offrendo un programma ancora più ricco di iniziative dedicate alla valorizzazione delle tradizioni rurali, della cultura contadina e della convivialità. Il Comune di Bastia Umbra invita cittadini e visitatori a partecipare all’edizione 2026 della manifestazione, in programma sabato 8 e domenica 9 agosto presso il Centro Sociale Campiglione, Via della Libertà (Bastia Umbra).

L’iniziativa, promossa dal Centro Sociale Campiglione in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra e l’Associazione AIMAS – Associazione Italiana Macchine Agricole Storiche, rappresenta un’importante occasione per riscoprire la storia del territorio e il valore delle antiche tradizioni agricole attraverso rievocazioni storiche, mostre, attività per bambini, spettacoli e momenti di aggregazione aperti a tutta la cittadinanza.

Il programma prenderà il via sabato 8 agosto alle ore 16.30 con l’inaugurazione della mostra dedicata ai luoghi, ai personaggi e agli attrezzi della trebbiatura, affiancata dai giochi per bambini a cura di Ideattivamente. Alle 17.30 è prevista l’esibizione di Pattinaggio Artistico Sant’Egidio, mentre alle 20.00 sarà possibile degustare il tradizionale Cestino del Mietitore. La serata si concluderà alle 21.00 con il ballo in piazza accompagnato dall’Orchestra Juri Bordoni.

La giornata di domenica 9 agosto si aprirà alle 9.00 con la Santa Messa, celebrata da Don Marco Armillei, seguita alle 10.30 dalla tradizionale benedizione dei mezzi agricoli. Nel pomeriggio, alle 16.30, sarà protagonista la suggestiva rievocazione storica della trebbiatura e dei canti popolari, curata dall’Associazione AIMAS, che consentirà di rivivere le antiche tecniche di lavorazione del grano e i gesti della civiltà contadina che hanno segnato la storia del territorio.

A concludere la manifestazione sarà la tradizionale Cena della Trebbiatura, in programma domenica 9 agosto alle ore 20.00.

Il menù prevede:

Bocconotti al sugo d’oca

Oca arrosto con patate

Torcolo del contadino

Acqua e buon vino

La cena è proposta al costo di 25 euro ed è su prenotazione entro mercoledì 5 agosto.

Per prenotazioni:

Rita: 333 2044843

333 2044843 Moreno: 349 890 5162

La Festa della Trebbiatura rappresenta un appuntamento che unisce memoria, cultura e socialità, offrendo l’opportunità di riscoprire il patrimonio agricolo locale e di tramandare alle nuove generazioni le tradizioni che hanno contribuito a costruire l’identità del territorio. L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo fine settimana di festa, condivisione e riscoperta delle proprie radici.

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