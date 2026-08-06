Città di Castello , 6 ago. 2026 – Città di Castello ha accolto, patrocinato dal Comune e organizzato dalla Asd Alto Tevere presieduta da Norberto Pietricci, il 24esimo Campionato Italiano di lancio del rulletto, individuale e a coppie.

La manifestazione, svoltasi sotto l’egida della FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, ha visto la partecipazione di atleti umbri, toscani, marchigiani, emiliani e calabresi per un totale di oltre 150 giocatori nelle due specialità.

Nella prima giornata i “big” del rulletto si sono sfidati nella eliminatoria che ha promosso i 24 finalisti della categoria A e 24 della categoria B.

Nella finale, disputata agli otto lanci per entrambe le categorie, bottino pieno delle Marche nella categoria A, con Roberto Mercanti di Fabriano, Enio Malassisi di Apiro ed Eugenio Cofani di Fabriano.

Nella categoria B, invece, exploit dei perugini che si sono aggiudicati oltre al titolo italiano anche il secondo ed il terzo posto. Nell’ordine si sono classificati: Davide Famiani, Jacopo Iannelli e Rinaldo Mancini.

Nella categoria unica, con un giocatore di categoria A ed uno di B, doppietta dei giocatori marchigiani che vincono il titolo e conquistano il terzo posto. Campioni italiani sono risultati il pluridecorato pergolese di nascita Luca Massi, ora a Sassoferrato, e Matteo Carbonari di Pergola, mentre la terza piazza è andata a Sauro Francescangeli di Ostra Vetere (An) ed Andrea Carbini di Serra De’ Conti (An). L’unica seppur importante presenza sul podio dei maestri toscani, e’ stata conquistata da Alessandro e Thomas Bigi di Bibbiena (Ar).

Alla cerimonia di premiazione, effettuata dal piccolo campioncino perugino Lorenzo Passeri, hanno presenziato il delegato nazionale per il rulletto Adriano Spadoni, il presidente del Dipartimento regionale degli Sport che rotolano Mauro Sabatini, il presidente di Specialita’ Angelo Gaudenzi, il presidente vicario Valeriano Vitellozzi, il delegato regionale per l’Umbria Alessio Passeri, il presidente della Asd Alto Tevere Norberto Pietricci. Hanno inoltre collaborato all’organizzazione del campionato Luigi Gaudenzi, Valter Carletti ed Eugenio Maraghelli.

Prossimo appuntamento di cartello della FIGeST, il Campionato Italiano a Terne a Monte Cavallo nel primo week end di settembre.

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