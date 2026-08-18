Foligno, 18 ago. 2026 – Nell’ambito della 47/a mostra mercato e sagra della patata rossa, in corso a Colfiorito, si terrà giovedì 20 agosto, alle 17, negli spazi della manifestazione, la tavola rotonda “Alla scoperta del territorio. Viaggio nella toponomastica degli altipiani plestini”.

Vi parteciperanno Pietro Paolo Pierantoni, professore di geologia all’Università di Camerino, Ivo Picchiarelli, già professore di filosofia ed esperto di cultura e tradizioni popolari, Giuliano Ricci, storico locale, Angelo Velatta, avvocato e esperto di diritto ambientale e urbanistico, un rappresentante dell’amministrazione comunale. L’incontro sarà moderato da Ivan Petrini della biblioteca ‘Jacobilli’ di Foligno.

Nel corso dell’iniziativa verrà presentato il libro “I nomi della nostra terra”, promosso dalla Pro Loco di Colfiorito, che si basa sul lavoro di tre anni della scuola di Colfiorito su Toponomastica e Microtoponomastica del territorio di Colfiorito e di tutti i paesi dell’altipiano per riscoprire terminologie lessicali che stanno scomparendo.

Foto di Stefano Sisti

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