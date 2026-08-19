Gualdo Cattaneo, 19 ago. 2026 – Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri a Gualdo Cattaneo, dove un camion compattatore che trasportava carta è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Foligno, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza il mezzo e l’area interessata.

Fortunatamente non si registrano feriti. L’episodio si è concluso dunque senza conseguenze per le persone, mentre restano da quantificare i danni provocati dal rogo al camion e al materiale trasportato.

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