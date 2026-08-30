Collazzone, 30 ago. 2026 – Un pomeriggio di lavoro in campagna si è trasformato in tragedia a Collazzone, dove un uomo di 87 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava utilizzando in un terreno di sua proprietà.

L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Todi, affiancati dall’autogru del Comando di Terni, necessaria per le delicate operazioni di recupero e per mettere in sicurezza l’area.

Sono arrivati anche i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell’anziano.

Restano ora da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. L’area è stata lasciata a disposizione dell’Autorità competente per gli accertamenti del caso.

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