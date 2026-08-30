A borgo Giglione la posta arriva a memoria: «Qui gli indirizzi non bastano» ma la posta arriva sempre puntuale tra case sparse, cerbiatti, greggi e strade senza senza nome

Corciano, 30 ago. 2026 – Ci sono aree dell’Umbria in cui la toponomastica ufficiale e i sistemi di navigazione digitale non bastano. A Borgo Giglione, piccola frazione nel comune di Corciano caratterizzata da case sparse e vie indicate solo da vecchi cartelli in legno, la consegna della posta è una sfida logistica quotidiana. In assenza di numeri civici precisi e di indirizzi convenzionali, l’efficienza del servizio è affidata interamente alla memoria e alla conoscenza del territorio da parte degli operatori.

A testimoniare questa realtà è Raffaela Romoli, portalettere di Poste Italiane dal 2009, incaricata di coprire l’area di Mantignana e le campagne circostanti. In questo lembo di provincia, il portalettere non si limita a leggere l’etichetta su una busta, ma deve incrociare i dati con la propria esperienza sul campo.

«Qui gli indirizzi non sono mai soltanto indirizzi», racconta la portalettere Raffaela Romoli. «Occorre sapere chi vive dove, chi torna solo in vacanza, chi ha cambiato abitazione, gli orari di lavoro delle persone. La differenza la fa la conoscenza del territorio e delle persone. L’esperienza di chi percorre queste strade ogni giorno diventa uno strumento di lavoro fondamentale, che sopperisce ai limiti dei dispositivi digitali».

Lontano dalle dinamiche urbane, il lavoro di recapito si scontra con una geografia complessa, dove le abitazioni sono molto distanti tra loro e immerse nella natura. In questo contesto agricolo e boschivo, gli imprevisti viabilistici assumono contorni insoliti. «A volte è più facile incontrare animali che persone – racconta la portalettere –. Durante i giri di consegna capita spesso di incrociare cerbiatti, lepri o fagiani».

La presenza della fauna selvatica e degli allevamenti fa parte della routine lavorativa, incidendo talvolta anche sui tempi del servizio. «In un’occasione – ricorda Romoli – sono dovuta rimanere ferma in auto per diversi minuti perché la strada era completamente bloccata da un gregge di pecore guidato dal cane pastore. Fino a quando non hanno liberato la carreggiata, è stato impossibile proseguire».

La situazione di Borgo Giglione rappresenta uno spaccato tipico di molte aree interne italiane. Un contesto in cui l’innovazione tecnologica deve necessariamente scendere a patti con l’orografia del territorio e dove il servizio postale riesce a garantire la sua capillarità solo grazie al fattore umano, l’unico in grado di trasformare un’indicazione informale in una consegna andata a buon fine.

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