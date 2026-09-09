Da venerdì 11 a domenica 13 settembre incontri, mostre e incursioni musicali. Tra gli ospiti Roberto Giacobbo, Mogol, Giorgio Pasotti e Maurizio Mastrini

Giove, 9 sett. 2026 – Un dialogo tra musica, scienza e ambiente racchiuso nello slogan “Migliorare la salute della Terra per migliorare quella dell’uomo”. Si presenta così la seconda edizione del Festival “I teatri di Paglia”, che da venerdì 11 a domenica 13 settembre vedrà per scenario naturale il suggestivo anfiteatro naturale di via Ticino a Giove, in provincia di Terni.

Con l’inizio posticipato di un giorno rispetto al programma originario per bypassare il maltempo e garantire al pubblico le migliori condizioni di fruibilità, la manifestazione organizzata dall’associazione “I Mastri Musici” in collaborazione con: il Comune di Giove e l’Associazione San Giovanni, la manifestazione si concentra su una delle più grandi sfide del nostro tempo, quella appunto della connessione tra la salute della terra e la salute umana, utilizzando l’interconnessione tra discipline diverse in una riflessione condivisa sul rapporto tra ambiente, ricerca scientifica, cultura e responsabilità collettiva.

E migliore proscenio, dopo il successo dello scorso anno, non poteva che continuare ad essere il centro storico di Giove, che diventerà un teatro diffuso dove spettacoli, concerti, incontri e momenti di approfondimento trasformeranno il borgo in un laboratorio internazionale di idee per dimostrare come la cultura possa essere uno strumento concreto di crescita sociale, sviluppo dei territori e promozione di una nuova coscienza civile. Con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e il supporto dell’azienda specializzata in test autodiagnostici Verify, l’edizione 2026 introduce una significativa novità: accanto ai concerti e agli spettacoli inserendo il format dei Talk de “I Teatri di Paglia”, uno spazio di confronto con alcune delle personalità più autorevoli del panorama culturale e scientifico italiano.

Tra gli ospiti Mogol, tra i più grandi autori della musica italiana; Roberto Giacobbo, giornalista e divulgatore televisivo; il Professore Massimo Massetti, cardiochirurgo di fama internazionale; e Giorgio Pasotti, attore di teatro e cinematografico tra i più importanti italiani, che sarà protagonista del recital “Le parole che non ti ho detto” accompagnato dal pianista Maurizio Mastrini.

La rassegna si aprirà venerdì 11 alle 15 con l’inaugurazione della mostra fotografica inedita, intitolata “Le ultime tarantate”, del giornalista Rai, scrittore e fotografo Angelo Angelastro. Più tardi, alle 18, tra rotoballe e sedute in paglia, il primo “Talk” con la partecipazione del giornalista Roberto Giacobbo, accompagnato dalle atmosfere musicali dell’ABC Trio, del Maestro Francesco Attesti. Per sabato 12, invece, alle 17 è previsto l’incontro con il Prof. Massimo Massetti che presenterà il suo libro “Sua maestà il cuore” scritto assieme al giornalista Alfonso Dell’Erario. Ospite speciale il maestro Mogol che tra l’altro è stato anche suo paziente. La parte musicale dell’incontro sarà affidata al gruppo Bolling & Company composto da Fulvio Fiorio al flauto, Luigi Moscatello al pianoforte, Pierpaolo Casoni al contrabbasso e Antonio Greco alla batteria.

Domenica 13, infine, sempre alle 17, il recital di pianoforte e voce in prima assoluta “Le parole che non ti ho detto” con protagonisti il Maestro Maurizio Mastrini e l’attore Giorgio Pasotti e la straordinaria partecipazione dell’attrice Claudia Tosoni e dei maestri Sandro Lazzari alla chitarra, Giorgia Ginevoli al clarinetto e Tiziana Frattali alla fisarmonica.

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