I Carabinieri gli hanno sequestrato anche oltre 2.600,00 € in contanti

Terni, 11 sett. 2026 – Nella notte tra l’8 ed il 9 settembre uu.ss., ad Acquapendente (VT), i Carabinieri della Stazione di Montecchio hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane italiano ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A seguito di mirata attività info-investigativa, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare d’iniziativa presso l’abitazione del giovane ove hanno rinvenuto e sequestrato poco più di 170 grammi di hashish, la somma in contanti di oltre 2.600,00 €, ritenuta provento dell’attività illecita nonché materiale vario destinato alla pesatura ed al confezionamento delle singole dosi.

Per il giovane è scattato così l’arresto e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Viterbo, la sua immediata rimessione in libertà, ai sensi dell’art. 121 disp. att. c.p.p., non ritenendo di dover richiedere l’applicazione di misure coercitive.

Il procedimento penale è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.

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