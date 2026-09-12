L’organizzazione sindacale territoriale: “Congestionerebbe ulteriormente l’area e metterebbe a rischio chiusura le piccole attività rimaste, il quartiere Colleluna rischia di diventare un dormitorio”

Terni, 12 set. 2026 – Rispetto alla delibera del Comune di Terni, relativa alla proposta di realizzare un nuovo centro commerciale nel quartiere Colleluna, lungo via del Centenario, un giudizio contrario al progetto arriva ora dalla lega Spi Cgil Colleluna Valserra che, anzi, chiede all’“amministrazione comunale di ripensare a ciò che vorrebbe attuare”. Molti i motivi addotti dall’organizzazione sindacale territoriale dei pensionati.

“A oggi – spiega il segretario Sergio Lulli – un novo polo commerciale andrebbe solamente a impattare negativamente sul tessuto commerciale del territorio di Terni Nord, già in grande difficoltà. Siamo in un’area dove si registrano continue chiusure di piccoli esercizi di vicinato, ormai schiacciati dalle grandi catene commerciali. Questo si traduce in una strada e un quartiere sempre meno frequentati.

Una situazione che sta mettendo in discussione quei luoghi di relazione che per anziani e giovani hanno sempre rappresentato un riferimento”. “Il nuovo centro commerciale, inoltre – prosegue Lulli –, andrebbe a congestionare un’arteria, via del Centenario, già datata e insufficiente per la mobilità dei residenti, oltretutto aggravata da due nuove rotatorie. Si vedrebbe così ridimensionata di due terzi la prospettiva di verde pubblico, che risulta già carente. La zona si trasformerebbe in un dormitorio e nulla più.

Il trasporto con mezzi pubblici è sempre più rarefatto e, se a questo aggiungiamo un maggior passaggio di mezzi su gomma, provenienti dai paesi limitrofi, il pasticcio e già bello che fatto. Inoltre la tratta ferroviaria Terni-Perugia, la decantata ipotesi di metropolitana di superficie, stenta ancora a decollare. Vi sono annunci mai realizzati dalla vecchia giunta regionale, che cozzano anche con le indicazioni di Ferrovie dello Stato. Anzi, su questo tema vi è la necessità di una presa di coscienza da parte della nuova giunta regionale”.

“La costruzione di questo centro, inutile per i residenti – ricorda ancora l’organizzazione sindacale – andrebbe quindi ancora di più a peggiorare la salute dei cittadini che vivono in questo territorio, rendendolo sempre meno vivibile. Anche alla luce del fatto che tale zona è maglia nera a livello regionale per qualità dell’area e concentrazione di polveri sottile, che la portano a superare le soglie di guardia previste”.

Lo Spi Cgil Colleluna Valserra conclude ricordando il contesto in cui si vuole costruire la nuova struttura, caratterizzato da crisi economico-sociale e da un forte calo demografico – “in questo decennio Terni scenderà a 100mila abitanti” –: “È giunto il momento che chi governa la città inizi a pensare complessivamente a come si vuole definire la Terni del futuro”.

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