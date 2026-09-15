Perugia, 15 sett. 2026 – È stata presentata questa mattina, nella Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia, “Terra! Umbria”, la Festa regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, in programma dal 18 al 20 settembre alla Coccinella di Santa Sabina, a Perugia. Tre giornate di incontri e dibattiti, musica, cucina popolare e iniziative dedicate anche ai più piccoli, con esponenti della politica, del sindacato, della società civile e del mondo della cultura.

Il programma mette al centro alcuni dei temi che attraversano il confronto politico nazionale e regionale, dalla crisi climatica alla transizione energetica, dal lavoro alla redistribuzione della ricchezza, dalle politiche per i territori, fino alla guerra e alla costruzione della pace. Tra gli ospiti Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Elisabetta Piccolotti, Fiorella Zabatta, Michele De Palma, Stefania Proietti e Vittoria Ferdinandi, insieme a rappresentanti del sindacato e delle istituzioni. Spazio anche alle nuove forme della partecipazione e della comunicazione politica e sociale, con Giovanni Mori, Raffaele Giuliani, Flavia Restivo e Virginia Veludo, alias Rossa Perpendicolare, attivisti, divulgatori e content creator.

“Viviamo una fase internazionale segnata da guerre e instabilità, mentre il governo Meloni continua a puntare su petrolio e gas – sottolinea Eva Hausegger, co-portavoce regionale di Europa Verde Umbria – I Verdi festeggiano in Italia 40 anni e gli scienziati ci ricordano quanto il cambiamento climatico stia avanzando. Con Avs vogliamo evidenziare anche una questione di giustizia, gli effetti della crisi climatica non colpiscono tutti allo stesso modo e a pagarne il prezzo più alto sono soprattutto le persone più fragili. Terra! nasce per mettere al centro le proposte per ridurre le emissioni, rallentare il cambiamento climatico e affrontarne gli effetti”.

“Terra! è alla sua seconda edizione – aggiunge Sveva Stancati, segretaria di Sinistra Italiana Perugia – e conferma la scelta di Avs di costruire un appuntamento in cui le sue due anime, quella della giustizia ambientale e climatica e quella della giustizia sociale, possano incontrarsi e dialogare. È da questo intreccio che vogliamo partire per discutere delle trasformazioni che stanno attraversando la nostra società e del modo in cui la politica può leggerle”.

La segretaria regionale di Sinistra Italiana Umbria, Federica Porfidi, ha concluso: “Tra gli appuntamenti di questa edizione abbiamo voluto inserire anche una riflessione sulle manifestazioni No Kings, un fenomeno che ha assunto una forte dimensione internazionale. Sarà l’occasione per interrogarci sul rapporto tra democrazia, autoritarismo e mobilitazione civile, in un momento in cui la difesa delle istituzioni democratiche torna a essere una questione centrale”.

La Festa partirà venerdì 18 settembre alle 17 e proseguirà fino a domenica 20 con appuntamenti pomeridiani e serali. Alle iniziative politiche si affiancheranno i concerti di Falegnameria Marri venerdì 18, 88 Folli sabato 19 e il dj set di Riccardo Giangreco domenica 20. Ogni sera sarà inoltre attiva la cucina popolare, mentre per tutta la durata della manifestazione saranno organizzati laboratori gratuiti per bambine e bambini.

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