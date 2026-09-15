CASTIGLIONE DEL LAGO, 15 sett. 2026 -– Scena musicale umbra protagonista nel prossimo fine settimana. Per il dodicesimo anno, venerdì 18 e sabato 19 settembre alla Darsena di Castiglione del Lago, torna “Umbria Noise by the Lake”, il festival dedicato al suono Made in Umbria.

L’edizione 2026 del festival organizzato dal portale-raccolta-mostra-rivista Umbria Noise torna quindi per aprire il sipario alla migliore scena indipendente e underground regionale con una nuova due giorni di musica (dalle ore 22, ingresso gratuito).

Il festival si propone come una vetrina per le eccellenze musicali umbre, offrendo un palcoscenico a band e artisti locali. In un periodo in cui la musica emergente fatica a trovare spazi e visibilità, “Umbria Noise by the Lake” vuole essere quindi un punto di riferimento, unendo generazioni di musicisti e diverse proposte artistiche.

La manifestazione si svolge ancora una volta in riva al lago Trasimeno, in collaborazione con la Darsena, uno storico locale noto per la sua lunga e gloriosa attività nel promuovere la musica dal vivo in Umbria.

Si inizia venerdì 18 settembre per la tradizionale serata in collaborazione con Headbangers Hall. Si esibiranno gli Exawatt (nati nel 2001 ad Umbertide sono tra le realtà più longeve e della scena metal umbra), Bassa Pressione (trio con un suono vicino al post-hardcore, con influenze mathcore, alternative ed emo-core) ed Echoes (trio con sonorità sludge e drone nato nel 2022). A seguire Headbangers Hall Dj Set e per tutta la serata live drawing a cura di Biblioteca delle Nuvole con Milena Rigucci e Luca Tk Toccaceli.

Per l’occasione sarà inaugurata la mostra “Il Metal in Umbria”: in esposizione circa 120 ristampe di album metal prodotti da gruppi umbri dagli anni Ottanta ai giorni nostri, raccolti nella collezione Umbria Noise. Gli album raccolti, non rappresentano soltanto una documentazione della produzione musicale regionale, ma restituiscono la traccia visibile di una comunità ben definita che ha costruito attraverso la musica, un profondo senso di appartenenza. L’obiettivo della ricerca è quello di documentare un patrimonio culturale diffuso, spesso frammentario, focalizzando l’attenzione sulla dimensione sociale del fenomeno. La mostra e relativo catalogo intendono quindi offrire uno strumento di consultazione di una scena musicale che, nel corso degli anni, ha contribuito alla ricchezza culturale della nostra regione.

Sabato 19 settembre festeggeranno 25 anni di attività Maurino e la sua Band (formazione perugina nata a San Sisto nel 2001 che propone un repertorio originale caratterizzato da sonorità reggae, ska e caraibiche, con testi in italiano). Durante la serata spazio anche ad Andrea Tito Esposito (compositore, performer e ricercatore sonoro perugino di adozione, con uno stile che nasce dall’incontro tra blues e folk e una ricerca sulla musica etnica e rituale orientale) e a Mr. Joint Selecta (dj e promoter di reggae music dal 2008, presente in molte yard e altrettanti festival italiani e non solo). Live drawing a cura di Roberto Lucarelli.

Il festival non si limita alla dimensione live, ma diventa anche uno spazio di conoscenza e divulgazione della cultura musicale umbra, attraverso le Playlist Musica Umbra, i Giochi Umbria Noise a cura di Gis e la mostra discografica “Il Metal in Umbria”.

UMBRIA NOISE

IL PORTALE…

Umbria Noise è il primo portale di musica in Umbria ideato e realizzato da Riccardo Corradini. Attivo dal 2009 il sito raccoglie ed organizza i gruppi musicali presenti nella regione dagli anni 30 ad oggi. Nel sito è presente anche un’agenda aggiornata con i concerti in Umbria, una sezione dedicata ai soli musicisti e tanto altro ancora.

LA RACCOLTA…

Umbria Noise raccoglie e custodisce materiale audio (cd, vinili, mc, registrazioni in genere), materiale video, materiale fotografico, materiale cartaceo (articoli di giornale, pubblicazioni, libri, rassegne stampa); materiale promozionale (locandine, volantini) prodotto da formazioni e gruppi locali; materiale prodotto da festival, concerti, eventi musicali di ogni genere dell’Umbria.

LA MOSTRA…

Umbria Noise organizza una mostra itinerante denominata “Umbria Noise, La musica umbra in mostra”. Tenta così di ricostruire la storia della musica in Umbria a partire dagli anni ’50 attraverso il materiale raccolto.

LA RIVISTA…

Umbria Noise è stato anche un free-press mensile (2012-2017) diretto da Danilo Nardoni. La rivista ha documentato l’intensa attività musicale della nostra regione, recensendo i locali e le loro programmazioni, intervistando i gruppi, le persone, i musicisti e gli organizzatori di eventi.

IL FESTIVAL…

Umbria Noise organizza a settembre di ogni anno il festival “Umbria Noise by the Lake” presso la Darsena di Castiglione del Lago. Un finesettimana dedicato interamente alla musica locale.

Info e contatti

www.umbrianoise.it

info@umbrianoise.it

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