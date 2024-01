FOLIGNO, 1 gennaio 2024 – Perdere i sensi, andare in coma etilico e finire in ospedale per un abuso di alcol. Questo è quanto è successo ad un minore nella notte di San Silvestro.

Sottoposta ad una lavanda gastrica e alle opportune cure, ora sta meglio – secondo quanto si apprende – ma la vicenda fa riflettere e riaccende l’attenzione su un serio problema riguardante l’eccesso di alcolici da parte dei minori.

Alle 1.30 del primo giorno dell’anno “la situazione al Pronto Soccorso di Foligno – riferisce il dirigente medico Gloria Paganelli – era sotto controllo”.

Nelle ultime cinque ore, dalle 20 del 31 dicembre, lo staff sanitario del “San Giovanni Battista” diretto da Giuseppe Calabrò aveva già preso in carico oltre 50 pazienti.

Anche al pronto soccorso di Orvieto alle ore 3.00 la situazione era pienamente sotto controllo, come ha riferito il dirigente medico Alice Miscetti.

Nessuna segnalazione legata ai festeggiamenti della notte di San Silvestro si registra al momento nella struttura diretta da Cesare Magistrato. Si segnalano due casi complessi di natura cardiocircolatoria attentamente monitorati dai sanitari del “Santa Maria della Stella”.

Al “San Matteo degli Infermi” di Spoleto Spoleto, alle ore 2.15 la situazione era relativamente tranquilla: “non ci sono stati interventi correlati ai festeggiamenti di inizio anno” – dice il dirigente medico Daniele Ceccarelli in servizio al Pronto Soccorso, diretto da Anna Maria Rotelli. Dalle ore 20 oltre venti pazienti sono stati assistiti dai professionisti del nosocomio.

(33)