Foligno, 3 gennaio 2023 – Molta paura ma, fortunatamente, nessun ferito. I Vigili del fuoco del distaccamento di Foligno sono intervenuti in località Torre di Montefalco per un incendio autovettura alimentata a metano.

Erano le ore 13:30 quando l’auto ha iniziato a prendere fuoco al confine tra Foligno e Montefalco, facendo vivere momenti di forte panico per gli occupanti dell’abitacolo che si sono messi subito in sicurezza e per tutti coloro che erano nei pressi, tanto che il traffico è stato bloccato dagli automobilisti. Si temeva uno scoppio; il metano infatti è un pericoloso gas serra, ma anche un combustibile. I soccorsi sono scattati subito, ma, in pochi minuti, mentre i vigili del fuoco si facevano largo a sirene spiegate nel traffico, le fiamme hanno avvolto tutta la macchina.

