La basilica di San Domenico con il museo dedicato a Benedetto XI, la splendida Villa Colle del Cardinale con il suo parco ricco di simbologie e la Perugia etrusca in winter edition

Perugia, 18 gennaio 2024 – Tris di appuntamenti con le visite guidate di Gran Tour Perugia nel fine settimana in arrivo: sabato e domenica si spazierà da una passeggiata all’interno della basilica di San Domenico e al museo adiacente dedicato a Papa Benedetto XI all’esplorazione delle origini etrusche del capoluogo umbro (in winter edition), passando per la residenza estiva di Fulvio Della Corgna, la splendida Villa del Colle del Cardinale.

Si inizia sabato 20 gennaio alle 16.30 con “San Domenico e il museo di Papa Benedetto XI”: stanza dopo stanza, con una attenzione alla vetrata dei record del 1411, alta 23 metri, opera di Bartolomeo di Pietro e Mariotto di Nardo, si conoscerà la storia della basilica di San Domenico, ma anche di chi è passato in questo luogo silenzioso nell’arco dei secoli.

Proprio qui sono custodite le reliquie di papa Benedetto XI, pontefice domenicano, e l’insieme delle sue vesti, restituite all’originario splendore.

Costo della visita guidata euro 12 più 3 per l’ingresso al museo, gratuito fino ai 12 anni.

Domenica 21 gennaio si parte alle 10.30 con la visita alla Villa del Colle del Cardinale, “villa delle delizie”, residenza estiva cinquecentesca di Fulvio Della Corgna, vescovo di Perugia cardinale e governante di Città della Pieve ma, soprattutto, grande mecenate.

Di questa maestosa struttura posta sul poggio a dominare la valle, si potranno ammirare non solo gli interni con i suoi splendidi affreschi dell’epoca, ma anche il parco circostante che racchiude in sé complesse e affascinanti simbologie tutte da scoprire.

Costo della visita guidata euro 12 a persona più 2 euro di ingresso, gratuita fino a 12 anni.

Alle 15.30 si va invece per la “Perugia etrusca winter edition”, passeggiata che si snoda lungo le vie e dei vicoli meno conosciuti dell’acropoli. Durante il percorso, si andrà alla scoperta del suggestivo Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica e opera della maestria costruttrice etrusca, costruito nella seconda metà del terzo secolo a.C.

Costo della visita guidata comprensivo di biglietto di ingresso per il Pozzo Etrusco euro 16 a persona, euro 10 da 6 a 10 anni, gratuito fino a 6 anni non compiuti.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it

