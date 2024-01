Cieli tersi e gelate al mattino nelle pianure interne, poi con i primi di febbraio arriveranno nebbie e nubi basse nelle ore più fredde del giorno

Perugia, 27 gennaio 2024 – Domani, domenica 28 gennaio, tempo stabile ed assolato ovunque. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Zero termico intorno ai 2100 metri.

Lunedì 29 gennaio il campo di alta pressione continuerà ad abbracciare l’Umbria, garantendo tempo stabile ed assolato. Banchi di nebbia in formazione dalla sera.

Martedì 30 gennaio, sulle pianure settentrionali, meridionali e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Mercoledì 31 gennaio, cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Giovedì 1 febbraio, persisterà ancora l’alta pressione. Sulle pianure settentrionali nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. Tornano le nubi in serata. Sull’Umbria meridionale e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venerdì 2 febbraio, infiltrazioni umide determineranno molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulle pianure settentrionali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle pianure meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo qualche addensamento serale; sull’Appennino nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Sabato 3 febbraio, previste piogge sparse. Sull’Umbria settentrionale i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio e nuove deboli piogge in serata. Sull’Umbria meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio .

Domenica 4 febbraio, previste molte nubi ma senza fenomeni degni di nota. Sull’Umbria settentrionale i cieli saranno molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano. Sull’Umbria meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. In Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale.

