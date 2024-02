Bastia Umbra, 20 febbraio 2024 – Un incendio ha distrutto quattro autovetture, di cui una alimentata a GPL, in via Atene a Bastia Umbra. Il focolaio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi e, in men che non si dica, ha avvolto le auto che si trovavano parcheggiata in un garage aperto ma con tettoia.

Un fumo denso e nero si è subito levato verso il cielo e, all’inizio, si temeva anche il coinvolgimento di un’ abitazione vicina, Le squadre dei Vigili del fuoco di Assisi e l’Autobotte proveniente dal distaccamento di Foligno, sono riuscite ad evitare la tragedia e a contenere l’incendio.

Come si sà, infatti, il GPL è altamente esplosivo e se non si fosse provveduto in tempo lo scoppio avrebbe provocato seri danni.

Sul posto anche i Carabinieri al comando del capitano Vittorio Jervolino, comandante della Compagnia di Assisi. Si sta cercando di capire che cosa sia successo: se si tratta di un incendio doloso o di altra causa accidentale.

(23)