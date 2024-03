Dal nostro inviato GILBERTO SCALABRINI

Foligno, 1 marzo 2024 – L’atmosfera intramontabile del bar pasticceria e tavola calda Beddini in via Fornaci Hoffman a San Giovanni Profiamma si mantiene inalterata, poiché chi è familiare con il locale sa di trovarsi di fronte a un luogo splendido, elegante e ben organizzato.

Nella serata dell’inaugurazione post ristrutturazione, le luci scintillanti che proiettano il loro bagliore dall’alto nel settore caffetteria e pasticceria sembrano conferire un’aura ancora più radiante alle prelibatezze di uno dei luoghi più prestigiosi ed eleganti di Foligno e dintorni.

Il vasto e moderno bancone rinnovato lascia senza parole: ogni elemento è di produzione interna, frutto del laboratorio interno e delle sapienti mani dei pasticceri.

Una grande festa, organizzata dall’imprenditrice Eleonora Beddini, una giovane donna solare, dinamica e dal sorriso incantevole, ha attirato numerosi partecipanti all’inaugurazione.

Ognuno è stato accolto con la consueta cortesia; nessuno si è affrettato ad andarsene, tutti hanno elogiato Eleonora e si sono trattenuti ai tavoli, immergendosi in un’atmosfera di relax e benessere.

Eleonora ha preso in mano le redini dell’attività paterna, spegnendo le 45 candeline della pasticceria fondata nel 1979 da suo padre Mauro Beddini (nella foto), un uomo di lavoro e imprenditore onesto, un vero vanto per l’Umbria e per l’intera nazione.

Oggi è Eleonora a seguire le orme di suo padre. “Mio padre Mauro mi ha insegnato – racconta con orgoglio – tutto ciò che c’era da sapere, plasmando una donna in grado di affrontare ogni aspetto dell’azienda“.

Insomma, le fondamenta della leadership sono ben consolidate.

Eleonora, giovane, simpatica, intelligente, ha guidato con successo l’innovazione del locale, creando uno spazio dedicato ai prodotti del marchio. In vista della Pasqua, spiccano le uova di cioccolato, disponibili in varie fantasie e dimensioni, presentate con cura e grande attenzione ai dettagli, a cominciare dalla carta decorata.

Il personale, tutto giovane, si distingue per la gentilezza, la competenza e la cordialità.

(3)