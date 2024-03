ASSISI, 5 marzo 2024 – Al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi è in arrivo il terzo ed ultimo fantastico spettacolo della rassegna di Teatro Ragazzi, promossa come ogni anno in collaborazione con l’Associazione “Birba” diretta da Alessandra Comparozzi, all’interno della Stagione Teatrale 2022/23 diretta da Fulvia Angeletti.

Sabato 9 marzo alle ore 17:00 andrà in scena il Baule Volante in “Il sogno di Tartaruga” con Andrea Lugli, Mauro Pambianchi e Stefano Sardi: una favola africana che insegna a credere nei propri sogni e a lottare per raggiungerli con protagonisti…gli animali della savana.

Tartaruga fece un sogno. Sognò un albero che si trovava in un luogo segreto. Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti della terra: banane, datteri, noci di cocco, meloni, miglio, patate dolci, manioca e tanti altri.

Tartaruga raccontò il suo sogno agli altri animali, ma tutti risero. “E’ solo un sogno”, dicevano. “No”, replicò Tartaruga,” sono sicura che esiste davvero. Andrò da Nonna Koko e lei saprà dirmi dove cresce”. “Aspetta! Andrò io, tu sei troppo lenta!”, disse la scimmia. E si mise in viaggio.

Ma ai sogni occorre credere fino in fondo perché si avverino. E soprattutto non bisogna avere fretta! Tartaruga tutto questo lo sa molto bene. E Tartaruga aspettò con la sua nota pazienza, così alla fine…

Il racconto di questo albero meraviglioso viene dall’Africa, un continente che tutti sogniamo, una terra che immaginiamo piena di colori, di suoni e ritmi, di una natura esuberante e vitale. Ed è così che vogliamo raccontare la storia, con vivacità e tanta musica, come in un sogno.

I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista.

Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età.

NOTE DI REGIA

Diversi motivi ci hanno fatto apprezzare subito questa storia e decidere di farne uno spettacolo teatrale. “Il sogno di Tartaruga” è innanzitutto una storia di animali. Gli animali, oltre a catturare immediatamente la curiosità e la simpatia dei bambini, rappresentano un elemento fondamentale della fiaba, nel quale ci si identifica, oppure di cui si ha paura o che si investe di poteri straordinari e diventa benefattore o elemento magico.

In questo caso Tartaruga diviene elemento di identificazione come personaggio positivo: come i bambini Tartaruga ha tanti amici, Tartaruga sogna, anche i bambini sognano… Ma soprattutto questa storia parla di un grande sogno da realizzare. Ci insegna a credere fortemente nei nostri sogni, a lottare per essi, soprattutto se questi sogni sono rivolti al bene non solo nostro, ma di tutti. Tartaruga camminerà, soffrirà, si batterà fino in fondo e, pur con qualche momento di sconforto, alla fine la sua tenacia sarà giustamente premiata.

Età consigliata: dai 4 anni in su

Tecnica utilizzata: teatro d’attore e pupazzi animati a vista

IL BAULE VOLANTE

DI E CON: Andrea Lugli, Mauro Pambianchi e Stefano Sardi

REGIA: Andrea Lugli

MUSICHE: Mauro Pambianchi

COLLABORAZIONE ALLA PARTE NARRATIVA: Roberto Anglisani

PRODUZIONE: Il Baule Volante

PREMIO MARIA SIGNORELLI 2008-2009 RASSEGNA NAZIONALE “OLTRE LA SCENA”– ROMA

PREMIO “GIANNI RODARI” 2010 FESTIVAL NAZIONALE “LUCCIOLE E LANTERNE” – ROMA

PREMIO FESTIVAL INTERNAZIONALE “ENFANTHEATRE” 2010-2011 – AOSTA

PICCOLO TEATRO DEGLI INSTABILI – Via Metastasio 18, Assisi (PG)

Tel./WhatsApp: 333 7853003 – info@teatroinstabili.com – www.teatroinstabili.com

