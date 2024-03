Presentazioni, incontri, proiezioni, inaugurazioni, approfondimenti e performance. L’assessora Luigina Renzi: ”Raccontiamo quanto l’impegno ed i successi delle donne siano fondamentali per la nostra società”

Spoleto, 6 marzo 2024 – Presentazioni, incontri, proiezioni, inaugurazioni, approfondimenti e performance: numerose le iniziative in programma organizzate in occasione della Giornata Internazionale della Donna dal Comune di Spoleto in collaborazione con varie associazioni e istituzioni del territorio.

Un ricco programma di appuntamenti quello presentato dall’Assessorato al Benessere e Innovazione Sociale, Formazione Generale e Sportiva per la Valorizzazione della Persona, stilato grazie alla collaborazione con la Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’ di Spoleto, Palazzo Collicola, Usl Umbria2, il SAI – Sistema Accoglienza Integrazione, l’Archivio di Stato di Perugia, SPI CGIL, il Cerchio Cooperativa Sociale, Istituto di Istruzione Superiore Sansi – Leonardi – Volta di Spoleto, IPSEOASC Alberghiero “Giancarlo De Carolis”, Sala Frau, Cinema Sala Pegasus, Centro Anti Violenza ‘Crisalide’ di Spoleto, Associazione Libera Spoleto, Donne Contro la Guerra, Spoleto nel Cuore, FIDAPA BPW Italy sezione di Spoleto, Inner Wheel Club di Spoleto Distretto 209, Associazione I miei Tempi, Associazione Il Filo Rosso, Teude Spoleto e Bocci Vivai.

“L’obiettivo di questo calendario eventi – ha dichiarato l’assessora Luigina Renzi – è quello di raccontare quanto l’impegno ed i successi delle donne siano fondamentali per la nostra società. Gli appuntamenti ci permetteranno di abbracciare varie sfaccettature dell’identità femminile presentandole attraverso diverse tematiche e sfumature, perché come Amministrazione crediamo fortemente in una società dove donne e uomini, pur con le loro diversità, possano lavorare e collaborare senza pregiudizi per il bene di tutti, superando gli stereotipi di genere e lavorando come comunità”.

IL PROGRAMMA

Martedì 5 marzo ore 21.00 | Cinema Sala Pegasus

A cura di Sala Pegasus Immaginazione | Persepolis | Proiezione film d’animazione basato sull’omonimo graphic novel autobiografico scritto e diretto da Marjane Satrapi autrice delle memorie e da Vincent Paronnaud | Ingresso a pagamento € 7 intero e € 6 ridotto

Venerdì 8 marzo | largo Moneta | ore 15.00

A cura di SPICGIL di Perugia, classe IV B del Liceo Artistico Sezione Scenografia, Il filo Rosso e Bocci Vivai

Inaugurazione panchina con scultura e intervento di danza performativa di Veronica Biondini di Il Filo Rosso

Da venerdì 8 a martedì 19 marzo | Biblioteca comunale di Palazzo Mauri

(lunedì 15.00 – 19.00, martedì e giovedì 9.00 – 19.00, mercoledì, venerdì e sabato 9.00 – 13.00)

A cura di Fidapa BpwItaly Sezione di Spoleto in collaborazione con Fidapa BpwItaly Sezione Valnerina, Donne Contro la Guerra, Il Filo Rosso, Inner Wheel, Spoleto nel cuore, Teude | Mostra Le Arti femminili nelle Associazioni | Inaugurazione 8 marzo alle ore 17.00 | Intervento della psicologa Agnese Protasi e danza performativa

Sabato 9 marzo | IPSEOASC Alberghiero “Giancarlo De Carolis”

A cura di Associazione Libera, Centro Antiviolenza “crisalide” di Spoleto (CAV) e ASL Umbria 2 servizio Violenza di genere Ospedale di Spoleto – Coordinatrice Infermieristica del pronto soccorso di Spoleto, Albertina Morocchi per presentare il video sul CODICE ROSA | Violenza di genere e femminicidi: rete antiviolenza sul territorio | incontro nell’ambito del Progetto “Professione cittadino” promosso dall’Associazione Libera | le classi II incontreranno la Coordinatrice del CAV dott.ssa Marina Antonini e le psicologhe del centro dott.ssa Rita Meniconi e dott.ssa Camilla Ramaccini | Incontro riservato alla scuola classi II

Sabato 9 marzo | Biblioteca comunale ‘G. Carducci’ di Palazzo Mauri | ore 10.00

A cura dell’Archivio di Stato| Carte di violenze | Saluti istituzionali di Luigina Renzi, Assessora Comune di Spoleto e Domenico Cialfi, Presidente Centro Studi Storici di Terni. Interventi: Cinzia Rutili, Direttrice Archivio di stato di Perugia “Gli archivi per lo studio delle discriminazioni”, Paolo Bianchi, Sez. Archivio di Stato di Spoleto, “Le fonti giudiziarie dell’Italia unita nella Sezione di Spoleto”, Marcello Marcellini, avvocato e studioso di storia locale, “Storia di due processi di stupro negli anni 1859-1861”, Camilla Ramaccini, psicologa e psicoterapeuta, “La condizione femminile ai giorni nostri”

Sabato 9 marzo | Palazzo Collicola | ore 17.00

A cura di Saverio Verini, Direttore dei Musei Civici di Spoleto | Fantasmagorie. Streghe, demoni e tentazioni nell’arte fiamminga e olandese del Seicento

Presentazione del libro della storica dell’arte e ricercatrice Tania De Nile. L’autrice sarà in conversazione con la professoressa Giovanna Sapori

Info e prenotazioni 074346434 – www.spoletocard.it – www.spoletowelcome.it – www.sistemamuseo.it

Sabato 9 marzo | Biblioteca Palazzo Mauri | ore 17.30

A cura di Fidapa BpwItaly Sezione di Spoleto e Associazione Donne Contro la Guerra | Diritti al femminile visti dal terzo settore | Incontro con Vanessa Pallucchi a cui sarà consegnato il Premio Donna Sapiens

Domenica 10 marzo | Cinema Sala Pegasus | ore 10.30 colazione | ore 11.00 proiezione

A cura di Sala Pegasus | Proiezione documentario su Monica Vitti dal titolo “Vitti d’arte Vitti d’amore” di Fabrizio Corallo alla presenza del regista

Ingresso a pagamento € 7,00 intero e € 6,00 ridotto

Martedì 12 marzo | Cinema Sala Frau | ore 21.00

A cura di Cooperativa Il Cerchio e Associazione I Miei Tempi | Proiezione del film SUE di Elisabetta Larosa | all’interno progetto SAI ingresso gratuito

Mercoledì 13 marzo | IPSEOASC Alberghiero “Giancarlo De Carolis”

A cura di Associazione Libera e Centro Antiviolenza “crisalide” di Spoleto (CAV) | Violenza di genere e femminicidi: rete antiviolenza sul territorio | Incontro nell’ambito

del Progetto “Professione cittadino” promosso dall’Associazione Libera | Le classi II incontreranno la Coordinatrice del CAV dott.ssa Marina Antonini e le psicologhe del centro dott.ssa Rita Meniconi e dott.ssa Camilla Ramaccini

Mercoledì 13 marzo | Cinema Sala Frau | ore 21.00

A cura della Cooperativa Il Cerchio e Associazione I Miei tempi | Dove bisogna stare | Proiezione del film di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli | all’interno progetto SAI ingresso gratuito

Sabato 16 marzo | Palazzo Comunale, Sala dello Spagna | ore 10.30

A cura di Fidapa BpwItaly Sezione di Spoleto e Associazione Donne Contro la Guerra | Premio Donna Sapiens 2024 ad Irene Orazi campionessa paraolimpica

Domenica 17 marzo | Cinema Sala Pegasus | ore 11.00

A cura della Associazione Donne Contro la Guerra | Come Fragile Pegno | Presentazione libro edito da Marietti1820 di Cristina Antonini | Interverranno Antonella Manni giornalista e Federica Meloni direttrice editoriale | Lettrici: Emanuela Duranti, Laura Frascarelli, Cecilia Rossi

Venerdì 29 marzo | Cinema Sala Pegasus | ore 18.00

A cura di Sala Pegasus Immaginazione | Il popolo delle donne | Proiezione film alla presenza del regista Yuri Ancarani Q & A con dibattito curato da Saverio Verini

Ingresso a pagamento € 7,00 intero e € 6,00 ridotto

(0)