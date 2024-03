Mercoledì 13 marzo alle ore 10 l’incontro organizzato da Legambiente Umbria in collaborazione con Istituto Tecnico Tecnologico Allievi Sangallo – ITT Terni

Terni, 11 marzo 2024 – Si terrà mercoledì 13 marzo a partire dalle ore 10 presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Allievi Sangallo in Viale Cesare Battisti a Terni l’incontro “Inossidabile Sostenibile” promosso da Legambiente Umbria in collaborazione con lo stesso Istituto Tecnico Tecnologico.

Sarà l’occasione per un confronto sulle sfide delle grandi industrie verso la sostenibilità ambientale e che già sta interessando alcune importanti realtà industriali del ternano.

L’incontro, aperto dai saluti di Gianni Di Mattia, presidente del Circolo Verde Nera Terni Narni Stroncone e di Cinzia Fabrizi Dirigente scolastico ITT Allievi Sangallo di Terni, sarà introdotto da Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria e prevede gli interventi di Alex Sorokin, ingegnere e consulente energetico internazionale, Riccardo Morelli presidente della sezione di Terni di Confindustria Umbria, Francesco Longhi direttore del dipartimento territoriale Umbria Sud di ARPA Umbria, Gianluca Gigli direttore tecnico di Arvedi AST Terni.

Concluderà i lavori Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente. Coordinerà i lavori Francesco Loiacono direttore “La Nuova Ecologia”.

“Questo incontro – dichiara Gianni Di Mattia presidente del Circolo Verde Nera Terni Narni Stroncone – è una delle tappe del percorso di interlocuzione avviato negli ultimi anni da Legambiente per sollecitare le attività produttive locali, compreso AST Terni, il più grande produttore regionale, ad intraprendere con urgenza quelle trasformazioni necessarie per l’economia circolare, la transizione ecologica e il benessere economico e ambientale del territorio”.

“Crediamo che il futuro di Terni possa essere concretamente inossidabile e sostenibile – continua Gianni Di Mattia – grazie anche alle competenze di formazione scolastica e universitaria, insieme al patrimonio di esperienza e specializzazione dei lavoratori, che oltre un secolo di industria può mettere a disposizione, anche delle produzioni industriali attente alla sostenibilità ambientale”.

“ll coinvolgimento dei giovani che si stanno preparando a diventare tecnici protagonisti dello sviluppo economico è estremamente significativo e carico di speranza per il futuro – dichiara Cinzia Fabrizi, DS ITT Allievi Sangallo – L’incontro permetterà ai nostri studenti di affrontare il tema della sostenibilità e dello sviluppo economico visti non come alternative ma come sinergie per garantire ai giovani del nostro territorio lavoro, salute e adeguate condizioni economiche“.

“Proprio nei giorni in cui i dati evidenziano l’accelerazione inquietante dei cambiamenti climatici con l’escalation di mesi e anni più caldi mai registrati – dichiara Maurizio Zara, presidente regionale di Legambiente – diventa ogni giorno più urgente e irrinunciabile imboccare senza tentennamenti la strada della decarbonizzazione, anche nel settore più sfidante, quello del cosiddetto hard to abate, come è quello dell’acciaio, strategico per l’economia di Terni, dell’Umbria e dell’intero Paese. L’unico futuro

possibile è quello basato su energia verde, benessere sociale e valorizzazione del territorio.”

(3)