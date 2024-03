Al via giovedì la sfida sportivo-culinaria fra gli istituti Alberghieri, ideata dalla Provincia di Terni nell’ambito del progetto di inclusione, crescita dei giovani e corretti stili di vita

TERNI, 12 marzo 2024 – Comincia giovedì prossimo, 14 marzo, la due giorni dedicata a “Game Chef-Pentathlon della Salute” all’interno di “PLAY-Giovani in Gioco”, ideato dalla Provincia di Terni per promuovere la pratica sportiva tra i giovani e trasmettere attraverso lo sport valori di inclusione, crescita personale, rispetto per la comunità e adozione di stili di vita salutari.

“Game Chef” avrà due location, una a Terni e una a Orvieto, coinvolgendo i due rispettivi istituti Alberghieri. Giovedì e venerdì gli studenti dell’istituto L. Coscioni di Orvieto e dell’istituto Casagrande di Terni si sfideranno in una competizione innovativa che combina cinque discipline, due sportive e tre culinarie, a rappresentare concretamente i principi di uno stile di vita sano ed equilibrato.

“Il torneo Game Chef – spiega la Presidente della Provincia Laura Pernazza – rappresenterà la prima di una serie di iniziative nell’ambito del progetto “PLAY-Giovani in Gioco” finanziato all’interno del bando “Game” di Upi nazionale e Ministero delle politiche giovanili con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e consapevole tra i giovani della nostra comunità attraverso lo sport e i valori che questo può trasmettere”.

La cena di venerdì 15 marzo, all’Istituto Professionale “A. Casagrande-Cesi” di Terni, vedrà la sfida fra i due istituti Alberghieri che prepareranno piatti da servire agli ospiti. A decretare la scuola vincitrice sarà una speciale commissione di esperti presieduta dal noto chef Gianfranco Vissani. La cena vedrà la partecipazione della Presidente della Regione Donatella Tesei, di altri membri della Giunta regionale, della Presidente della Provincia Laura Pernazza e di numerose altre autorità e giornalisti. Questi ultimi avranno l’opportunità di scoprire il progetto “PLAY-Giovani in Gioco”, i suoi valori e le conoscenze messe in campo dagli studenti partecipanti al torneo.

Il programma – Si inizia giovedì ad Orvieto. Alle 9,00 gli studenti prepareranno la colazione per tutti con una valutazione dei valori nutrizionali proposti. Alle 11,00 si svolgerà una gara di corsa e alle 12,00 una di Volley. Alle 13,00 il pranzo, sempre preparato dagli studenti, con la successiva valutazione della commissione e con la comunicazione dei risultati della prima gara. La seconda tappa sarà venerdì 15 a Terni. Alle 15,30 la gara di corsa e alle 16,30 il match di volley. Dalle 20,00 via alla sfida sui fornelli per la cena all’istituto Casagrande-Cesi. Cena che verrà valutata dalla speciale commissione. (ptn 99/24 13.11)

