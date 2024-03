Il prossimo appuntamento “Digital Primitives” martedì 26 marzo alle 21

Perugia, 23 marzo 2024 – È Rick Du Fer – Daily Cogito il protagonista del prossimo appuntamento con il format “Digital Primitives” della stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia.

In scena martedì 26 marzo alle 21 “Terra – Solaris: solo andata. Un viaggio alla scoperta dell’anima”.

Com’è che un uomo scopre la propria anima? Non certo seguendo le parole di Seneca o Nietzsche, né guardando le opere di Van Gogh o Klimt. Un uomo scopre la propria anima perché́ si schianta su un pianeta alieno che lo costringe a guardare ciò che è veramente. Su Solaris, Rick DuFer trova uno specchio, e lo specchio gli dà̀ modo di vedere cose altrimenti inaccessibili: mondi fantastici, fantasmi di altre epoche, verità̀ impensabili. Un monologo in tre atti, tra filosofia, letteratura, cinema e psicologia, in cerca dell’anima di tutti: un viaggio che potrebbe spaventare o illuminare, ma probabilmente entrambe le cose.

Riccardo Dal Ferro (in arte Rick DuFer) è filosofo, autore e performer teatrale. Ha creato il podcast filosofico “Daily Cogito” che raccoglie quasi due milioni di ascoltatori mensili sul web. Gira i teatri d’Italia con i suoi monologhi “Seneca nel Traffico”, “Quanti Giga pesa Dio?” e “Le Vite di Spinoza” che mettono insieme filosofia e satira. I suoi libri pubblicati sono “I pianeti impossibili” (2014), “Elogio dell’idiozia” (2018), “Spinoza & Popcorn”(De Agostini 2019), “I racconti della vera nuova carne” (2020), “Seneca tra gli zombie” (Feltrinelli 2022) e “La parola a don Chisciotte” (Feltrinelli 2023). È autore dei podcast originali “A Mente Libera” e “Cose Serie” per Storytel e del podcast esclusivo di Audible “Parole Preziose”.

Digital Primitives è un insieme di spettacoli di noti youtuber – tra i più seguiti nel web – che, attraverso l’arte teatrale del monologo, toccheranno i temi della scienza, della filosofia, della storia nonché dell’ecologia, promosso grazie ai fondi del bando Sostegno spettacoli dal vivo anno 2023 “Pr Fesr 2021 – 2027. Az. 1.3.4. – Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali” gestito da Sviluppumbria.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

La stagione SanFra 2024 promossa da Mea Concerti si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia, con il sostegno Sviluppumbria.

