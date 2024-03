Narni, 31 marzo 2024 – A darne notizie è l’assessore Luca Tramini: La cagnolina che era stata salvata dalla pattuglia della Polizia Llcale di Narni i primi di gennaio ed approdata al nostro Canile Comunale di San Crispino, ieri é stata adottata.

Una notizia meravigliosa che rende questa Pasqua ancora più bella. Finalmente Luna, la giovane cagnolina, ha trovato una famiglia che le vorrà bene tra le braccia della sua nuova mamma Loretta.

Un grazie enorme a tutto lo staff del Canile Rifiugio Comunale di San Crispino, ai volontari dell’ENPA e a tutti coloro che hanno reso questa struttura un fiore all’occhiello del nostro territorio. Non solo un ricovero sicuro per i cani slavati per strada ma una struttura che grazie ai tanti volontari sta facendo record di adozioni”.

