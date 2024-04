La manifestazione dal 12 al 14 aprile. Anche visite guidate alla scoperta della fauna selvatica umbra e delle piante e animali presenti nelle collezioni di Palazzo Collicola

Spoleto, 9 aprile 2024 – Torna a Spoleto dal 12 al 14 aprile 2024 la grande manifestazione dedicata all’ambiente giunta alla sua sesta edizione. In programma attività didattiche ed escursionistiche, visite guidate alla scoperta della fauna selvatica umbra e delle piante e animali presenti nelle collezioni di Palazzo Collicola, la rassegna di film d’artista Teatro di Natura a cura di Magic Lantern Film Festival, la visita guidata agli animali dipinti e scolpiti della Rocca Albornoz e al MuST – “Museo delle Scienze e del Territorio, il convegno Fauna in campagna – Biodiversità e paesaggio rurale.

L’evento, plastic free, “Fauna” è stato avviato nel 2019 con un convegno sulla figura del professore Bernardino Ragni, zoologo spoletino scomparso nel 2018 che ha speso la sua esistenza allo studio e alla conoscenza della fauna selvatica, ed è proseguito negli anni successivi con convegni e iniziative dedicati al “Gatto Selvatico Europeo”, al tema “Il lupo in Italia”, ”Aquila reale” e alla “Fauna in città” che hanno permesso di approfondire la conoscenza della fauna selvatica italiana.

“Prosegue un percorso di conoscenza scientifica di grande interesse, sviluppato negli anni partendo dagli studi realizzati dal professore Bernardino Ragni, un’eredità che la città ha voluto mettere al centro di un progetto di approfondimento che quest’anno lega la fauna all’abitat della campagna, analizzando così la relazione tra animali e paesaggio – ha dichiarato l’assessore Agnese Protasi – Tutto questo viene declinato attraverso una fitta serie di appuntamenti che coinvolge esperti del settore e permette di scoprire ogni volta aspetti nuovi della fauna selvatica italiana e locale”.

Per iscriversi e prenotazioni, da effettuare entro martedì 9 aprile 2024, è possibile compilare il form dal link https://shorturl.at/dkmB7

Per avere informazioni è possibile contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, Federica Andreini al numero 335.1646004 e Michele Capitani al 351.8177005. Disponibile per informazioni che l’ufficio IAT al numero 0743 218620, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 13.

