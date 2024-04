Perugia, 18 aprile 2024 – Nella serata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia e Stazione di Perugia – Fortebraccio sono intervenuti in piazza Vittorio Veneto, proprio a ridosso della stazione ferroviaria, ove era stato segnalato al Numero Unico di Emergenza 112 un presunto accoltellamento.

I militari della Sezione Radiomobile, giunti sul posto, hanno immediatamente individuato e fermato il presunto autore, un 22enne tunisino senza fissa dimora e con precedenti di polizia, mentre i colleghi della Stazione di Fortebraccio, insieme al personale medico del servizio 118 hanno individuato e soccorso la vittima, un italiano classe 2002, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, prestandogli le cure del caso.

Nel corso dei successivi accertamenti è emerso che effettivamente qualche minuto prima c’era stata un’animata lite tra i due soggetti, sfociata nell’aggressione fisica del tunisino nei confronti dell’italiano e pertanto l’aggressore è stato accompagnato in caserma, laddove, al termine delle formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Perugia per il reato di lesioni aggravate.

La vittima, invece, accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia”, è stato successivamente dimesso con prognosi di 12 giorni s.c..

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri tese a stabilire i motivi dell’aggressione.

(2)