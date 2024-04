Terni, 18 aprile 2024 – Domani, 19 aprile, alle ore 17, presso il Caffè Letterario della Biblioteca Comunale, il Gruppo Archeologico D.L.F. di Terni, seguiterà il progetto diacronico sull’archeologia e la storia dell’Umbria meridionale, concentrando stavolta l’attenzione sul territorio della nostra città.

In questo nono incontro, Lucia Maria Tanas, docente, ci illustrerà, con la profonda dialettica che la caratterizza :”La storia di Terni: uno sguardo a qualche chiesa scomparsa”, evidenziando come fino alla prima metà del 1800 a Terni esistevano numerose chiese, (parrocchiali o annesse a monasteri e conventi) e Confraternite laiche, di cui, oggi, resta poco o nulla fino alla completa distruzione a causa dei numerosi bombardamenti della seconda Guerra mondiale, tanto che risultò essere abbattuto l’ottanta per cento delle chiese del nostro territorio, chiese caratterizzate da un importante ruolo, luoghi di intensa attività spirituale, focus intorno a cui si svolgeva la vita economica, nonché preziosi scrigni d’arte.

Numerose anche le Confraternite laiche, che con spirito cristiano, svolgevano assistenza agli infermi, istruivano e aiutavano i poveri. All’interno delle mura cittadine si potevano contare circa una quarantina tra chiese, cappelle ed oratori,

Purtroppo, oggi di queste chiese ci resta ben poco o nulla in quanto la maggior parte sono state distrutte e solo il nome di alcuni vicoli o vie ne ricordano l’esistenza.

(5)