Città di Castello, 24 nov. 2025 – Città di Castello Pallavolo ,supera 0/3 18/25 15/25 13/25 il Borgo Altotevere e si mantiene in scia dell’ Italchimici Foligno e School Volley Perugia le due squadre in testa al campionato. Al Palasport di San Giustino ,davanti ad una inusuale cornice di pubblico, la squadra di Enzo Sideri mette in campo una prestazione solida e concreta, con gli attaccanti in buona vena e nonostante qualche errore di troppo in 90 minuti conquista l’intera posta in palio.

Borgo Altotevere che ha cercato almeno all’inizio set di rimanere dentro la gara, ma nulla hanno potuto con i tifernati sostenuti dai propri tifosi. Primo set gli errori al servizio tengono i ragazzi di Coach D’Agostino nella gara, ma Lorenzo Panizzi in attacco ed il servizio di Rinaldo Conti spengono le speranze dei padroni di casa 18/25. Secondo parziale è il muro tifernate a farla da padrone fermando gli attacchi di San Giustino , D’Agostino cambia formazione, ma il set scappa di mano 15/25. Terzo set Borgo Altotevere in campo con il regista Mattei e lo schiacciatore Amato, ma il servizio tifernate è chirurgico 1/8 .

Reazione dei locali 7/11, qui il segnapunti e gli arbitri diventano protagonisti , il primo non assegnando un punto al Città di Castello ma al Borgo Altotevere, cercando di entrare il campo minacciosamente , i secondi assegnando un cartellino rosso al tecnico tifernate Enzo Sideri reo di aver toccato un braccio dell’arbitro per avvisare dell’errore del tavolo. Tornata la calma Città di Castello spingeva sull’acceleratore e chiude 13/25 con l’aces di Patrik Valenti.

Una vittoria mai in discussione in una gara dove si è vista una crescita nel gioco della formazione di coach Enzo Sideri. Prossimo turno, 8° di campionato, Sabato 29 Novembre 2025 alle ore 21:15 al Pala Andrea Joan arriva la Sir ITS Umbria Academy Perugia , formazione guidata da una vecchia conoscenza dei tifosi biancorossi Coach Marco Taba che occupano la 4° posizione della classifica a soli 2 punti dai tifernati.

CAMPIONATO SERIE C/M Umbria 7 giornata Palazzetto San Giustino (PG) sabato 22 Novembre 2025 ore 21:00

VOLLEY BORGO ALTOTEVERE 0 CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO 3 18/25 15/25 13/25

VOLLEY BORGO ALTOTEVERE

Laurenzi, Mattei ( K), Amato, Bianchini, Masala, Bruni, Mattiacci, Morvidoni , Naticchioni, Martinelli, Ceccagnoli, Montanucci ( L2), Gallorini ( L1) , Giovagnini. Allenatore : D’Agostino Elvio Assistente : Torelli Mirko Errori : 13 Errori servizio : 4 Aces : 2 Muri : 4 CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO Conti 18, Valenti 15 , Casella 3, Panizzi L. 10, Landini 8 , Merlino 4, Cioffi (L2), Lensi (L1), Rumori , Cesari F.(K) , Panizzi G., Cesari L., Giogli .

Allenatore: Enzo Sideri Assistente : Mancini M., Boncompagni L., Marini S. Team Manager : Massimo Cioffi

Errori : 10 Errori servizio : 14 Aces : 10 Muri : 7

Arbitri : 1 Paoletti Nicolò 2 Merendelli Valerio

(1)