Marsciano, 6 dic. 2025 – La quiete del piccolo centro di Spina, vicino Todi, è stata rotta da una scoperta che ha gelato il sangue. Dentro un appartamento, dietro una porta che nessuno riusciva più ad aprire né a far aprire, giaceva il corpo senza vita di un uomo di 53 anni.

A dare l’allarme sarebbe stato il proprietario di casa, preoccupato dopo i ripetuti tentativi di mettersi in contatto con l’inquilino, originario di Roma. Nessuna risposta, nessun segno di vita.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Marsciano, i vigili del fuoco — che hanno forzato l’ingresso — e il personale del 118. Secondo le prime ipotesi, l’uomo sarebbe morto a causa di un malore improvviso. Le verifiche sono tuttora in corso.

(15)