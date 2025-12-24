Terni, 24 dic. 2025 – In occasione delle festività natalizie, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, con il contributo della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, hanno acquistato generi di consumo che sono stati donati alla Caritas Diocesana di Terni-Narni-Amelia, impegnata nell’opera di solidarietà alimentare a favore di persone e famiglie bisognose.

I prodotti generosamente offerti dalle Fiamme Gialle ternane sono stati oggi consegnati, presso il Comando Provinciale, da parte del Colonnello Mauro Marzo, direttamente alla Responsabile della Mensa di San Valentino, Sig.ra Fernanda Scimmi, la quale ha ringraziato i finanzieri per la quotidiana attività svolta a tutela della legalità e per l’iniziativa benefica rivolta a tutti coloro che vivono difficoltà economiche.

La donazione testimonia come l’azione del Corpo si estrinsechi, oltre che nelle imprescindibili attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari, anche in ambito sociale, evidenziando la continua vicinanza delle Fiamme Gialle nei confronti dei cittadini, con particolare riguardo a chi versa in condizioni di disagio.

