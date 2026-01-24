Citerna (Pg), 24 gen. 2026 Il fumo che riempie le stanze, la corsa contro il tempo, la paura per i più piccoli. Attimi di forte tensione in zona San Romano di Citerna, dove un incendio divampato all’interno di un’abitazione ha costretto una famiglia di quattro persone a ricorrere alle cure dell’ospedale.

Due bambini e i loro genitori sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati, in via precauzionale, al pronto soccorso. Dopo gli accertamenti, la madre e i due bimbi sono stati dimessi, mentre il padre è rimasto in osservazione per ulteriori controlli: le sue condizioni non destano preoccupazione e la dimissione è prevista in serata.

Le fiamme, sviluppatesi all’interno della casa, hanno però lasciato segni pesanti. L’incendio ha interessato in modo particolare la cucina e il soggiorno, ma il denso fumo ha rapidamente invaso tutti gli ambienti. Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno dichiarato l’immobile totalmente inagibile.

Restano ora da chiarire le cause del rogo. Gli accertamenti sono in corso da parte dei pompieri, che stanno operando in collaborazione con i carabinieri e la polizia locale per ricostruire l’origine dell’incendio e verificare eventuali responsabilità. Una giornata che poteva trasformarsi in tragedia e che si è chiusa con tanta paura, ma senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

